En Francia ya no sorprende que los partidos importantes terminen resolviéndose con una firma conocida. Si el Mundial exige héroes capaces de aparecer cuando la tensión alcanza su punto máximo, Kylian Mbappé lleva tres ediciones demostrando que nació para ese escenario. Ante Paraguay, en un duelo mucho más complicado de lo previsto, volvió a hacerse cargo de la responsabilidad y con un penal convirtió el único gol del partido para meter a los ‘Bleus’ entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Fue una victoria trabajada. Paraguay sostuvo el empate durante gran parte del encuentro con una defensa sólida y obligó al vigente subcampeón a buscar alternativas. La solución llegó desde los doce pasos y Mbappé no falló. Con un remate seguro venció al arquero paraguayo y confirmó la clasificación de Francia, que ahora tendrá como rival a Marruecos.

¡PENAL Y GOL PARA FRANCIA!



Tras una falta de Diego Gómez en el área, Les Bleus se beneficiaron con un penal que Kylian Mbappé cambió por gol con categoría en el duelo ante Orlando Gill, para el 1-0 ante Paraguay. pic.twitter.com/nb770pcJyD — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Sin embargo, la noticia no terminó con el pitazo final. El tanto le permitió alcanzar los 19 goles en la historia de los Mundiales, quedando a apenas uno del récord que ostenta Lionel Messi con 20. A sus 27 años, el delantero francés no solo amenaza con igualar esa marca en este torneo, sino que tiene todo a favor para superarla en los próximos años.

La dimensión de sus números resulta todavía más impresionante cuando se analiza el contexto. Mbappé apenas disputa su tercera Copa del Mundo y ya figura entre los máximos goleadores de todos los tiempos, una lista reservada para futbolistas que marcaron una época.

Pero ese no fue el único registro que rompió frente a Paraguay. Con su penal llegó a once goles en apenas 10 partidos de eliminación directa, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los mata-mata mundialistas. Ningún otro futbolista había logrado semejante eficacia cuando el margen de error desaparece y una derrota significa volver a casa.

Como si fuera poco, el atacante también confirmó una curiosa especialidad: castigar a las selecciones sudamericanas.

Kylian Mbappé Sus siete goles ante selecciones sudamericanas Argentina 2018 (octavos): 2 Perú 2018 (grupos): 1 Argentina 2022 (final): 3 Paraguay 2026 (octavos): 1

El gol frente a Paraguay fue el séptimo que le marca a un equipo de la Conmebol en una Copa del Mundo, superando el récord que pertenecía al alemán Miroslav Klose. La lista comenzó en Rusia 2018 con un tanto a Perú y un doblete frente a Argentina en octavos de final. Cuatro años después firmó un histórico triplete en la final de Qatar ante la Albiceleste y ahora sumó a Paraguay a su colección de víctimas.

No deja de ser una estadística llamativa si se recuerda que hace algunos años Mbappé generó una enorme polémica al asegurar que las selecciones sudamericanas no llegaban tan exigidas a los Mundiales porque sus Eliminatorias tenían un nivel inferior al europeo. Aquellas declaraciones despertaron numerosas respuestas desde este lado del continente y todavía son recordadas cada vez que enfrenta a un rival de la Conmebol.

El partido también dejó un episodio que rápidamente se volvió viral. En medio de una disputa por el balón, Mbappé protagonizó un fuerte intercambio de palabras con el defensor paraguayo Junior Alonso. Las cámaras captaron al francés lanzándole un insulto en español, una escena que recorrió las redes sociales apenas terminó el encuentro y que reflejó la intensidad con la que vivió un duelo mucho más cerrado de lo esperado.

“LA CONCH* DE TU MADRE”.



DE MBAPPÉ A JUNIOR ALONSO. 🇫🇷🤬🇵🇾 pic.twitter.com/5bFwIps1KS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 4, 2026

Más allá del cruce, el delantero volvió a responder donde mejor sabe hacerlo: frente al arco. Mientras Francia sigue avanzando en busca de una nueva estrella, Mbappé continúa construyendo una historia que ya compite con las más grandes que ha visto la Copa del Mundo. Cada partido parece acercarlo un poco más a la cima de las estadísticas y a un lugar privilegiado entre las leyendas del fútbol.

Por ahora, Messi sigue ocupando el primer lugar entre los máximos goleadores históricos de los Mundiales. Pero la distancia ya es mínima. Apenas un gol separa al francés de igualar al campeón del mundo argentino.

Y con el nivel que viene mostrando en los partidos decisivos, nadie se atreve a descartar que ese récord también termine cambiando de dueño antes de que finalice el torneo.

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