Por Marco Quilca León

En Francia ya no sorprende que los partidos importantes terminen resolviéndose con una firma conocida. Si el Mundial exige héroes capaces de aparecer cuando la tensión alcanza su punto máximo, Kylian Mbappé lleva tres ediciones demostrando que nació para ese escenario. Ante Paraguay, en un duelo mucho más complicado de lo previsto, volvió a hacerse cargo de la responsabilidad y con un penal convirtió el único gol del partido para meter a los ‘Bleus’ entre los ocho mejores del Mundial 2026.

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