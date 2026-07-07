Por Fernanda Huapaya

En la recta final del Mundial 2026, cuando la conversación debía girar exclusivamente en torno a los octavos de final y la carrera por el título, el torneo despertó con una polémica que amenaza con marcar un antes y un después.

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