Por Miguel Villegas

Desde su opíparo, sibarita retiro, y consciente de que era influencer antes que nacieran los influencers, el Fenómeno Ronaldo resumió el mundial 2026 con una frase, cuando todavía nos acomodábamos en los asientos. Fue a propósito del histórico Messi y lo que iban a ser sus 19 goles: “Yo a los 38 años pesaba 120 kilos”. El byte, reproducido por el diario francés L’Équipe, actualiza el debate sobre el juego que estamos viendo. O su evolución: nace en el potrero, pero su eternidad está en los laboratorios.

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