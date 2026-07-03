Desde su opíparo, sibarita retiro, y consciente de que era influencer antes que nacieran los influencers, el Fenómeno Ronaldo resumió el mundial 2026 con una frase, cuando todavía nos acomodábamos en los asientos. Fue a propósito del histórico Messi y lo que iban a ser sus 19 goles: “Yo a los 38 años pesaba 120 kilos”. El byte, reproducido por el diario francés L’Équipe, actualiza el debate sobre el juego que estamos viendo. O su evolución: nace en el potrero, pero su eternidad está en los laboratorios.

Hechas el puente simbólico que hay, por ejemplo, entre el Mundial 86 y este, es decir, entre el mejor Maradona y el imperial Messi, es buceando en la ciencia y la medicina deportiva como se explica la vigencia de quienes son, me parece, tres de los cinco mejores futbolistas de la Copa, cuarentones como yo: Cristiano Ronaldo, el arquero Vozinha y claro, el propio Messi. Pienso en la crioterapia para tratar lesiones, como la máquina que tiene Messi en casa y usa la NASA. Leo sobre las dietas de CR7, que incluye seis comidas y cinco siestas de 90 minutos al día. Escucho a entrenadores que ya no hablan de “estrellas” sino de “líderes amables” -como Jorge Valdano-, y que entienden el juego más que lo corren. Y miro, por supuesto, las carreras de estos elegidos, tan instagrameadas: prudentes, familiares, inteligentes.

Son diecisiete futbolistas los citados para el mundial con 38 años. Nunca en la historia de la Copa del Mundo habían coincidido ocho jugadores de al menos 40 años. La longevidad en el fútbol moderno no es ningún milagro ni una estrategia de marketing. Es una huella.

La hazaña de Cristiano continúa

Con 41 años, Cristiano Ronaldo continúa dando batalla en su sexta Copa del Mundo. Esta vez, el luso fue protagonista en la gran victoria de Portugal sobre Croacia por 2-1 para avanzar a los octavos de final del torneo.

CR7 anotó el empate transitorio desde la vía penal, con lo que sumó tres tantos en esta edición (es el primer futbolista en la historia que anota en seis mundiales). El delantero fue cambiado a los 80 minutos y celebró desde el banco el gol de Goncalo Ramos a los 98 minutos.

Ahora, Portugal enfrentará a España este lunes por el soñado pase a cuartos de final. Cabe recordar que un hipotético enfrentamiento entre Messi y Cristiano solo se dará si ambos llegan a la gran final.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo celebrates after scoring a goal later disallowed by offside during the 2026 World Cup round of 32 football match between Portugal and Croatia at the Toronto Stadium in Toronto on July 2, 2026. (Photo by Cole Burston / AFP) / COLE BURSTON

Los veteranos mundialistas:

1°) Craig Gordon – Escocia (43 años & 162 días)

2°) Cristiano Ronaldo – Portugal (41 & 126)

3°) Guillermo Ochoa – México (40 & 333)

4°) Luka Modric – Croacia (40 & 275)

5°) Edin Dzeko – Bosnia y Herzegovina (40 & 86)

6°) Manuel Neuer – Alemania (40 & 76)

7°) Vozinha – Cabo Verde (40 & 8)

8°) Fernando Muslera – Uruguay (39 & 360)

9°) Yuto Nagatomo – Japón (39 & 272)

10°) Hernán Galindez – Ecuador (39 & 73)

11°) Mahdy Soliman – Egipto (39 & 3)

12°) Lionel Messi – Argentina (38 & 352)

13°) Tim Ream – EE. UU. (38 & 249)

14°) Weverton – Brasil (38 & 180)

15°) Alberto Quintero – Panamá (38 & 175)

16°) Johny Placide – Haití (38 & 133)

17°) Nicolás Otamendi – Argentina (38 & 119)

18°) Gatito Fernández – Paraguay (38 & 74)

19°) Stopira – Cabo Verde (38 & 22)

20°) Michael Boxall – Nueva Zelanda (37 & 297)

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