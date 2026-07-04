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Resumen

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Con siete goles en apenas cuatro partidos, Lionel Messi atraviesa el Mundial más goleador de su carrera. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Con siete goles en apenas cuatro partidos, Lionel Messi atraviesa el Mundial más goleador de su carrera. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Jasson Curi Chang

La noche de Miami prometía un nuevo capítulo para Lionel Messi y terminó entregando mucho más que un simple pase de Argentina a la siguiente ronda. Hubo sufrimiento, prórroga, una Cabo Verde que volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026 y un protagonista inesperado: Vozinha, el arquero de 40 años que convirtió cada intervención en una batalla personal contra el capitán argentino.

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