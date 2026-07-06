Por Marco Quilca León

Durante décadas, el fútbol vendió la imagen romántica del entrenador que resolvía partidos con intuición. El técnico que observaba un gesto, una mirada o una carrera para detectar el momento exacto del cambio ganador. En el Mundial 2026, sin embargo, Mauricio Pochettino parece dispuesto a demostrar que la corazonada ya no camina sola. Ahora también viaja acompañada por millones de datos.

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