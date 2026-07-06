El técnico de USA, Mauricio Pochettino, se mostró en favor de la decisión de la FIFA de revocar la suspensión de su delantero Folarin Balogun. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El técnico de USA, Mauricio Pochettino, se mostró en favor de la decisión de la FIFA de revocar la suspensión de su delantero Folarin Balogun. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, apoyó este domingo la decisión de la FIFA de revocar la suspensión de su delantero Folarin Balogun, señalando que repara una situación “injusta”.

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