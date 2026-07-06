El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, apoyó este domingo la decisión de la FIFA de revocar la suspensión de su delantero Folarin Balogun, señalando que repara una situación “injusta”.

Balogun, máximo goleador del coanfitrión Estados Unidos en el Mundial, podrá disputar los octavos de final del lunes frente a Bélgica a pesar de que fue expulsado en el triunfo en la ronda anterior ante Bosnia y Herzegovina (2-0).

El atacante del Mónaco vio la tarjeta roja por pisar a un rival en una pugna por el balón, una acción que el jugador y Pochettino consideraron involuntaria.

La FIFA suspendió el partido de sanción a Balogun, permitiéndole jugar ante Bélgica, en una decisión que generó una controversia especial tras conocerse que el presidente Donald Trump llamó a Gianni Infantino para pedirle revocar el castigo.

“Mi reacción es como la de todos los que de verdad aman este deporte y confían en la ética y la integridad (...) Tenemos que celebrar la decisión”, dijo Pochettino en la conferencia al duelo ante Bélgica en Seattle.

“Ya fuimos suficientemente castigados contra Bosnia al tener que jugar con 10 hombres durante 30 minutos por una decisión completamente injusta”, consideró. “Nunca fue una roja, hubo un error y un castigo demasiado grande para una acción involuntaria”.

“Ahora podemos enfocarnos en ganar a un gran equipo como Bélgica, que va a ser muy duro, en condiciones justas para nosotros”, afirmó.

El técnico argentino trató de restar importancia al involucramiento de Trump que, según confirmó a la AFP una fuente cercana al caso, llamó el mismo miércoles al presidente de la FIFA para pedir la revisión de la tarjeta roja.

“No podemos mezclar eso. Es una decisión de la FIFA basada en las pruebas de lo que ocurrió antes”, dijo Pochettino, que dijo no haber tenido ningún papel en el proceso.

“Estaba enfocado en preparar al equipo (...) Me enteré hoy antes de ir al entrenamiento”, señaló el exentrenador del Tottenham, que se mostró comprensivo con las quejas lanzadas desde el bando rival.

“Entiendo a Bélgica y a Rudi (Garcia) y también que la gente mezcle cosas, porque hay mucho interés para mezclar, pero si hubo un perjudicado en esta situación fue Estados Unidos”, consideró.

“No es una cosa extraordinaria que pase sólo para nosotros, ya ocurrió anteriormente”, apuntó Pochettino sin mencionar ningún precedente en concreto.

Fuente: AFP