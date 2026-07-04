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Resumen

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la curiosa conversación entre Vozinha y Messi. (Foto: AFP)
la curiosa conversación entre Vozinha y Messi. (Foto: AFP)
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Por Marco Quilca León

Durante 120 minutos, Vozinha fue el gran obstáculo que Lionel Messi y Argentina no pudieron superar con facilidad. El experimentado arquero de Cabo Verde realizó una actuación memorable y estuvo muy cerca de conducir a su selección hacia una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, el duelo quedó atrás y dio paso a una escena cargada de admiración mutua. El capitán argentino buscó al guardameta para felicitarlo y protagonizó una conversación que el africano aseguró que “recordará toda la vida”.

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