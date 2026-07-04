Durante 120 minutos, Vozinha fue el gran obstáculo que Lionel Messi y Argentina no pudieron superar con facilidad. El experimentado arquero de Cabo Verde realizó una actuación memorable y estuvo muy cerca de conducir a su selección hacia una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, el duelo quedó atrás y dio paso a una escena cargada de admiración mutua. El capitán argentino buscó al guardameta para felicitarlo y protagonizó una conversación que el africano aseguró que “recordará toda la vida”.

Vozinha reveló que fue Messi quien dio el primer paso. “Me acerqué a él y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho. Me abrazó directamente y me dijo: ‘Buen trabajo. Eres un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’”. El portero confesó que escuchar esas palabras del campeón del mundo lo conmovió profundamente, sobre todo después de haber sido una de las figuras del partido más importante en la historia futbolística de Cabo Verde.

La respuesta del guardameta fue igual de sincera. “Le dije: ‘Gracias. Tú eres el mejor’”, contó entre sonrisas. En otras declaraciones resumió el intercambio con una frase que rápidamente se hizo viral: “Él me dijo ‘eres grande’ y yo le respondí ‘eres el mejor’”. Un diálogo breve, pero suficiente para inmortalizar un momento que reflejó el respeto entre dos protagonistas que, minutos antes, habían sido rivales en un intenso duelo mundialista.

▶️ ¡SE QUEDÓ CON LAS GANAS DE LA CAMISETA DE MESSI! |😔👕



🧤 El arquero de Cabo Verde, Vozinha, reveló que no pudo intercambiar la camiseta con Lionel Messi, uno de sus mayores deseos tras enfrentar a Argentina.



🐐 Antes del partido había confesado que quería llevarse la casaca… pic.twitter.com/DSZ5gqonEK — DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 4, 2026

El reconocimiento de Messi no fue casual. Vozinha, de 40 años, firmó una actuación sobresaliente con varias atajadas decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el tiempo suplementario. Incluso, evitó en repetidas ocasiones que el capitán argentino ampliara la ventaja de la Albiceleste. Aunque el conjunto africano terminó cayendo por 3-2, su arquero fue despedido entre aplausos y se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo.

La conversación entre ambos terminó simbolizando el espíritu que dejó la histórica campaña de Cabo Verde. Messi, acostumbrado a recibir elogios en cualquier estadio del mundo, fue esta vez quien repartió palabras de aliento a un rival que lo exigió como pocos. Y Vozinha, que soñaba con enfrentar al ídolo argentino desde niño, se marchó del Mundial con algo más valioso que una camiseta: el reconocimiento personal del futbolista al que considera el mejor de todos los tiempos.

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