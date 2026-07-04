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Resumen

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La broma de Messi con los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo de la Albiceleste.
La broma de Messi con los jugadores de Cabo Verde tras el triunfo de la Albiceleste.
Por Marco Quilca León

Argentina tuvo que exigirse al máximo para eliminar a la sorprendente Cabo Verde, pero una vez terminado el partido toda la tensión quedó atrás. Mientras abandonaba la zona mixta, Lionel Messi fue rodeado por varios jugadores del conjunto africano, quienes aprovecharon la oportunidad para pedirle fotografías, autógrafos y el tradicional intercambio de camisetas. La escena reflejó la admiración que despierta el capitán albiceleste incluso entre quienes acababan de enfrentarlo durante 120 intensos minutos.

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