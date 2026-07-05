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Resumen

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El enojo de Cherki ante el juego brusco paraguayo en clasificación de Francia.
El enojo de Cherki ante el juego brusco paraguayo en clasificación de Francia.
Por Marco Quilca León

Francia sufrió más de lo esperado para derrotar 1-0 a Paraguay y asegurar su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El intenso planteamiento defensivo de la Albirroja obligó a los dirigidos por Didier Deschamps a disputar un partido de mucho roce, fricción y constantes interrupciones. Una vez terminado el encuentro, quien exteriorizó toda su molestia fue Rayan Cherki. El joven atacante francés cuestionó el arbitraje y dejó una frase que rápidamente encendió el debate: “No sabía que Paraguay podía hacer 30 faltas sin recibir una tarjeta amarilla”.

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