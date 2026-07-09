Por Pedro Ortiz Bisso

“Hacer un perfil es como armar un puzzle, pero sin la foto de referencia”, decía Leila Guerriero. ¿Cuántas piezas tiene ese rompecabezas infinito que es Marcelo Bielsa? ¿Hay manera de conocer en profundidad quién es ese setentón que camina a paso rápido, se irrita como una herida incandescente y lanza parrafadas de sabio con la mirada enterrada en el suelo?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: