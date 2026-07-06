En las últimas horas, las redes sociales se inundaron con un recuerdo que mezcla nostalgia y dolor para los aficionados brasileños. Se trata del gol que marcó Ronaldo Nazário frente a Ghana en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, el último que anotó el ‘Fenómeno’ en una Copa del Mundo. Aquella definición, con la que el delantero eludió al arquero Richard Kingson antes de empujar el balón a la red, no solo selló la victoria de Brasil por 3-0, sino que también le permitió alcanzar los 15 goles mundialistas, un récord histórico en ese momento.

La reaparición de ese video no fue casual. Llegó apenas unas horas después de la eliminación de Brasil a manos de Noruega, en un partido en el que Endrick protagonizó una de las acciones más comentadas del torneo. El joven delantero recibió un pase perfecto de Vinícius Júnior y quedó mano a mano con el arquero Orjan Nyland, pero definió desviado cuando parecía tener el gol asegurado. La ocasión desperdiciada pudo cambiar el rumbo del encuentro y terminó convirtiéndose en uno de los grandes lamentos de la Canarinha, que poco después recibió el golpe definitivo con el segundo tanto de Erling Haaland.

❌🇧🇷 “La diferencia de calidad es ABISMAL”



La comparación entre el Brasil de antes y el de ahora en las definiciones de Ronaldo Nazário y Endrick pic.twitter.com/tHsLOr8PwN — PaseClave (@paseclave__) July 6, 2026

Las comparaciones no tardaron en aparecer. Mientras Ronaldo mostró toda su sangre fría para resolver una acción similar en 2006, Endrick no logró controlar la presión de un momento decisivo. En las redes sociales, miles de aficionados compartieron ambos videos lado a lado, resaltando la diferencia entre la serenidad del histórico goleador y la ansiedad del joven atacante, llamado a liderar el futuro de Brasil. Para muchos, la secuencia simboliza el difícil proceso de transición que vive la selección brasileña tras la despedida de Neymar y la eliminación en el Mundial 2026.

Más allá de las inevitables comparaciones, el recuerdo de Ronaldo volvió a confirmar por qué sigue siendo una de las grandes leyendas de las Copas del Mundo. Su último gol con Brasil en un Mundial permanece intacto en la memoria colectiva, mientras Endrick deberá convivir con un fallo que difícilmente olvidará. El tiempo dirá si aquel error termina siendo solo un tropiezo en el inicio de una gran historia o una imagen que persiga al delantero durante buena parte de su carrera.

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