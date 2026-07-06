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Resumen

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el video que compara las definiciones en el Mundial y por qué genera tanta polémica. (Foto: Getty Images)
el video que compara las definiciones en el Mundial y por qué genera tanta polémica. (Foto: Getty Images)
Por Marco Quilca León

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron con un recuerdo que mezcla nostalgia y dolor para los aficionados brasileños. Se trata del gol que marcó Ronaldo Nazário frente a Ghana en los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, el último que anotó el ‘Fenómeno’ en una Copa del Mundo. Aquella definición, con la que el delantero eludió al arquero Richard Kingson antes de empujar el balón a la red, no solo selló la victoria de Brasil por 3-0, sino que también le permitió alcanzar los 15 goles mundialistas, un récord histórico en ese momento.

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