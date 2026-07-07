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Resumen

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El emotivo mensaje del padre de Neymar que aumentan rumores sobre el futuro del crack brasileño. (EFE)
El emotivo mensaje del padre de Neymar que aumentan rumores sobre el futuro del crack brasileño. (EFE)
Por Marco Quilca León

La imagen de Neymar abandonando el campo entre lágrimas después de la eliminación de Brasil ante Noruega fue una de las más impactantes del Mundial 2026. Minutos más tarde, el delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha, cerrando un ciclo de 16 años con la selección. Sin embargo, en medio de la tristeza apareció un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo. Neymar da Silva Santos, padre y representante del futbolista, publicó una emotiva carta en sus redes sociales que fue interpretada por muchos como un llamado a no poner fin también a su carrera profesional.

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