La imagen de Neymar abandonando el campo entre lágrimas después de la eliminación de Brasil ante Noruega fue una de las más impactantes del Mundial 2026. Minutos más tarde, el delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha, cerrando un ciclo de 16 años con la selección. Sin embargo, en medio de la tristeza apareció un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo. Neymar da Silva Santos, padre y representante del futbolista, publicó una emotiva carta en sus redes sociales que fue interpretada por muchos como un llamado a no poner fin también a su carrera profesional.

“Vuelve a sonreír. Vuelve al campo. No temas al mañana. Sigue jugando al fútbol”, escribió el padre del exjugador del Santos, Barcelona y PSG. El mensaje estuvo acompañado por fotografías de distintas etapas de la carrera de Neymar y un texto en el que recordó todo el sacrificio que realizó su hijo desde niño para convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Más que una despedida, las palabras transmitieron un mensaje de fortaleza en un momento especialmente difícil para el atacante brasileño.

El padre de Neymar también quiso destacar el legado que deja su hijo con la camiseta de Brasil. “Ningún resultado borrará lo que construiste. Hiciste feliz a un país entero y marcaste una generación”, escribió. Además, le pidió que no permitiera que la frustración por el Mundial definiera el resto de su trayectoria. “Tu historia no termina aquí. Aún tienes mucho que ofrecer dentro de una cancha”, añadió, en una publicación que rápidamente acumuló millones de visualizaciones y miles de mensajes de apoyo de aficionados y exfutbolistas.

🚨🇧🇷 Neymar’s father: “My request to you, Ney: keep playing football, please”. pic.twitter.com/ajNEEgzSny — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Las declaraciones alimentaron las especulaciones sobre el futuro del delantero. Aunque Neymar fue contundente al anunciar su retiro de la selección brasileña, nunca confirmó que dejará el fútbol profesional. De hecho, el mensaje de su padre fue interpretado como una señal de que el atacante todavía tiene intención de seguir compitiendo a nivel de clubes, pese a las lesiones que marcaron los últimos años de su carrera y al duro golpe que significó despedirse del Mundial sin conquistar el ansiado sexto título para Brasil.

Por ahora, el único adiós confirmado es el de Neymar con la camiseta de la Canarinha. Su futuro a nivel de clubes continúa siendo una incógnita, pero las palabras de su padre dejaron un mensaje claro: el fútbol todavía necesita a uno de sus jugadores más talentosos de las últimas décadas. “Vuelve a sonreír” fue mucho más que un consejo paternal. También sonó como un pedido de millones de aficionados que aún no están preparados para decirle adiós a uno de los grandes ídolos del fútbol brasileño.

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