La selección argentina volvió a conquistar a sus hinchas antes de pisar el campo de juego. Horas antes del partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un emotivo video en sus redes sociales protagonizado por René Favaloro, el médico argentino que revolucionó la cirugía cardiovascular con el desarrollo del bypass coronario. Bajo el lema “Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”, la producción mezcla imágenes del prestigioso cardiocirujano con momentos icónicos de la Albiceleste para transmitir un mensaje de identidad, esfuerzo y pasión.

El video rescata la figura de Favaloro como uno de los argentinos más admirados de la historia y establece un paralelismo entre su legado y el espíritu competitivo de la selección campeona del mundo. Mientras se escuchan frases inspiradoras sobre el corazón como motor de la vida, desfilan imágenes de Lionel Messi, Lionel Scaloni y de los festejos que marcaron la conquista del Mundial de Qatar 2022, reforzando la idea de que el fútbol también se juega con valentía, sacrificio y convicción.

La publicación tuvo una enorme repercusión en las redes sociales. En pocos minutos acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de aficionados que destacaron el homenaje al médico nacido en La Plata, considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Muchos usuarios elogiaron que la AFA utilizara la previa de un partido mundialista para recordar a una figura que trascendió el deporte y se convirtió en un símbolo de la excelencia argentina a nivel internacional.

No es la primera vez que la AFA apuesta por producciones audiovisuales de fuerte contenido emocional en grandes citas futbolísticas. Durante los últimos años, los videos institucionales de la Albiceleste han buscado conectar el recorrido del equipo con distintos aspectos de la cultura y la historia del país. En esta oportunidad, el homenaje a Favaloro recordó que el corazón no solo mantiene vivo al cuerpo, sino también a los sueños de millones de argentinos que vuelven a ilusionarse con levantar la Copa del Mundo.

En la previa de un partido decisivo, el mensaje fue claro: el talento es indispensable, pero el corazón sigue siendo el rasgo que mejor define a esta selección. Y para contarlo, la AFA eligió a una de las personalidades más respetadas de la historia argentina. El legado de René Favaloro sirvió como inspiración para una Albiceleste que busca seguir escribiendo páginas doradas en el Mundial 2026.

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