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Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición)
Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

La selección argentina volvió a conquistar a sus hinchas antes de pisar el campo de juego. Horas antes del partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un emotivo video en sus redes sociales protagonizado por René Favaloro, el médico argentino que revolucionó la cirugía cardiovascular con el desarrollo del bypass coronario. Bajo el lema “Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina”, la producción mezcla imágenes del prestigioso cardiocirujano con momentos icónicos de la Albiceleste para transmitir un mensaje de identidad, esfuerzo y pasión.

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