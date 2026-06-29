Por Raúl Castillo

Perdió a su padre a los 13 años a causa del alcoholismo y tuvo que trabajar en su infancia como obrero de construcción, conserje, jardinero, repartidor de folletos, entre otras tareas, para apoyar a su madre y tres hermanos, para que llegue un plato de comida a casa al final de la noche. Criando sola a cuatro hijos y trabajando como recolectora de basura, Igor Thiago recuerda cómo su madre, María Diva, llegó un día a un almuerzo familiar, en donde se suponía que cada uno debía llevar un plato, a lo que un pariente le reclamó por llegar con las manos vacías.

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