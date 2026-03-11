Resumen

Irán no jugará el Mundial 2026: “No hay condiciones para participar”. (Foto: FIFA)
Por Redacción EC

Se baja de la fiesta mundialista. La selección de Irán no jugará el Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica en junio próximo. El ministro de Deportes de ese país, Ahmad Doyanmali, confirmó este miércoles la decisión de no ir debido al conflicto bélico que hay con Estados Unidos.

