Se baja de la fiesta mundialista. La selección de Irán no jugará el Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica en junio próximo. El ministro de Deportes de ese país, Ahmad Doyanmali, confirmó este miércoles la decisión de no ir debido al conflicto bélico que hay con Estados Unidos.

“Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo“, comentó el líder iraní en conferencia de prensa.

Doyanmali considera que la tensión política y social que hay entre los países no garantiza la seguridad de los iraníes. “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, agregó.

Selección de Irán no participará del Mundial 2026 (Foto: Getty Images)

Estas declaraciones llegan luego de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mencionara que Donald Trump le aseguró que no tenía problemas con la presencia de iraníes en el país durante la Copa del Mundo.

Como se sabe, a inicios de marzo, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán. El presidente Donald Trump catalogó la operación como una oportunidad histórica para que el pueblo iraní derrocase a su gobierno.

Irán estaba ubicado en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. De acuerdo al fixture, debían jugar todos sus partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense, concretamente en Los Ángeles y Seattle. Tras esto, se espera un pronunciamiento de la FIFA sobre quién lo reemplazará.

SOBRE EL AUTOR