Joseph Blatter cuestiona a la FIFA por el caso Balogun: “El fútbol no debe ser un patio de recreo político”. (Foto: Valeriano Di Domenico / AFP)
Joseph Blatter cuestiona a la FIFA por el caso Balogun: “El fútbol no debe ser un patio de recreo político”. (Foto: Valeriano Di Domenico / AFP)
/ VALERIANO DI DOMENICO
Por Redacción EC

Joseph Blatter disparó sus dardos contra la FIFA tras la decisión de la institución de suspender la sanción a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, y habilitarlo para jugar los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica. Esto ocurrió luego de conocerse que el presidente Donald Trump llamó a Gianni Infantino para interceder por el jugador.

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