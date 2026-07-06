Joseph Blatter disparó sus dardos contra la FIFA tras la decisión de la institución de suspender la sanción a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, y habilitarlo para jugar los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica. Esto ocurrió luego de conocerse que el presidente Donald Trump llamó a Gianni Infantino para interceder por el jugador.

A través de su cuenta de X, Blatter sostuvo que las expulsiones no deben resolverse por presiones externas. “Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes”, escribió.

Blatter también puso en duda el rumbo que está tomando la FIFA bajo la gestión de Infantino. “Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA?”, señaló, utilizando la expresión latina para cuestionar el camino que sigue el organismo.

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026

El exdirigente cerró su mensaje con una advertencia sobre la relación entre el deporte y la política. “El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”, afirmó, insistiendo en que las decisiones disciplinarias deben mantenerse al margen de cualquier influencia externa.

Las declaraciones de Blatter se suman a las críticas formuladas por la Federación Belga de Fútbol y por la UEFA, que rechazaron la decisión de la FIFA de suspender la sanción a Balogun.

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