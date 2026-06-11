Si acaso tuviera un diario personal o estuviera pensando en escribir una autobiografía, Julián Quiñones tiene un par de datos que no pasan desapercibidos. Hace unas semanas, se llevó la bota de oro por ser el goleador de la liga de Arabia Saudita, superando a nombres como Cristiano Ronaldo, Ivan Toney y Karim Benzema. Y ahora, hace un ratito nada más, Julián convirtió el primer gol de la selección mexicana en su debut en el Mundial 2026. El escenario, el imponente Estadio Azteca (así le quieran poner solo Ciudad de México) y el rival, la selección de Sudáfrica en el partido que rompió fuegos en esta Copa del Mundo. ¿Quién se anima a escribir estos capítulos de una historia fascinante?

Quiñones tiene una velocidad y potencia diferentes a la que puedes encontrar en el plantel de la selección mexicana. Nació en Pasto, Colombia, muy cerca de la frontera con Ecuador, y aunque inició jugando fútbol en Cali, fue en México donde comenzó a hacerse un nombre en el fútbol. Pasó por Tigres juvenil, y luego desfiló por varios equipos: Venados FC, Lobos BUAP, y luego la consagración con dos poderosos del fútbol mexicano: Atlas y América.

Hacía diabluras por la banda con Luis Advíncula en Lobos BUAP, fue campeón con Anderson Santamaría en Atlas. | Foto: Redes sociales

Siempre con peruanos

En 2017 Julián Quiñones llegó al novel Lobos BUAP, un equipo de paso fugaz por el fútbol mexicano y que también fue el club de varios peruanos que trataban de afianzar su carrera en el fútbol internacional. Pasaron por ese equipo Luis Advíncula y Pedro Aquino como los más destacados.

Años después, Quiñones encontraría la gloria en el fútbol mexicano, siendo la gran figura de un bicampeonato histórico para el Atlas, equipo que solo tiene tres títulos de liga en toda su historia. En 2021 y 2022, los rojineros se consagraron como los mejores de manera consecutiva. En el once del equipo de Jalisco, un peruano destacaba como el líder de la defensa: Anderson Santamaría, actual central de Universitario.

Tras su exitoso paso por Atlas, Quiñones llegó al América de México, donde estuvo un año y luego fue contratado por el Al-Qadisiyah árabe. El equipo donde André Carrillo daba sus últimos pasos en Arabia y que hoy es protagonista del fútbol donde Cristiano Ronaldo acaba de coronarse campeón por fin. Allí, el colombiano nacionalizado mexicano fue el goleador del torneo con 33 anotaciones, dejando atrás al histórico CR7 con 28 goles.

Julián Quiñones deja el campo del Estadio Azteca. Anotó un gol y fue la figura de México en su debut mundialista. | Foto: Rodrigo Oropeza / AFP) / RODRIGO OROPEZA

La figura del partido

78 minutos después, Julián Quiñones deja el campo del Estadio Azteca. Anotó un gol y fue la figura de México en su debut mundialista. Los hinchas se ponen de pie, lo ovacionan, y en su mente Julián debe recordar ese 2023, en el que tomó la decisión más importante de su carrera: rechazar el llamado de la selección Colombia y aceptar la convocatoria de la selección de México en ese ya lejano octubre del 2023. Y, dime, Julián. ¿Contento con tu decisión? Parece que sí.

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