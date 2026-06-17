Hace unos días, en una entrevista previa al debut en el Mundial, Kylian Mbappé señaló que él firmaba ser otra vez campeón del mundo con Francia, así no pudiese anotar ningún gol en la Copa. Déjame decirte, Kylian, que no cumpliste tu parte. Quizá porque los goleadores son así. Y quizá porque la historia lo llama. Un doblete en el primer partido de Francia y ya son 14 los goles anotados por el delantero en Copas del Mundo. Tenía 12, y superó a Just Fontaine (13 goles en un solo Mundial) en 25 minutos: goles a los 66′ y 90’. Y -por ahora- empató a Müller y persigue a Lionel Messi y Miroslav Klose, artilleros con 16 tantos.

Por edad (tiene 27 años), por persistencia, por la fuerza, incluso, podríamos casi asegurar que Mbappé se convertirá en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Está a un gol de Ronaldo Nazario y a dos de Klose y Messi. Y el mundial, acaba de empezar. ¿Alguien tiene dudas de que ‘Kiki’ los podría pasar en esta edición de la Copa?

Kylian Mbappé llegó a los 14 goles en copas del mundo, a solo dos de Messi y Klose, los máximos artilleros de la historia de los mundiales. | Foto: AFP / CHARLY TRIBALLEAU

En un primer tiempo opaco, donde ni él ni su selección, fueron capaces de doblegar a una ordenada Senegal, Kylian Mbappé fue paciente. Si el tridente que funciona detrás de él con Dembelé, Doué y Olise no está muy fino, no importa. Se paciente. Y Kylian, aunque no lo demuestra a veces, sabe ser paciente. En el segundo tiempo Olise apareció y con un gran pase filtrado encontró a Mbappé, que definió de primera con remate cruzado.

Y en los minutos finales, cuando el descuento de Mbaye hacía pensar que el cierre del partido sería apretado, volvió a aparecer Kylian con un derechazo a más de 30 metros de distancia del arco de Mendy. Golazo para enmarcar y bajarle la persiana al debut mundialista. Cual villano Thanos en películas de Marvel, Kylian Mbappé es inevitable.

Los goles y la vida

Mbappé, por su fama de goleador mundial, vive en el ojo de la tormenta. Si va de vacaciones con su novia, la ultra famosa actriz española Ester Expósito, lo critican. Si hizo infinidad de goles con el Real Madrid, pero no consiguió la Champions (algo que es casi ley en el club blanco), también lo critican. Si por ahí no apareció en partidos importantes con su club y se divide el liderazgo con Vinicius, Valverde o Courtois, también, obviamente, lo van a criticar.

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Francia, su lugar seguro

Por eso es tan importante la selección francesa para Mbappé. Porque es el capitán, el líder de un plantel plagado de estrellas. Y allí, con un balón de Oro como Dembelé, con un talento imparable como el de Olise, o con jóvenes como Doué o Cherki, Kylian es líder y comandante en jefe. Es el goleador que todos saben que va a aparecer. Es la garantía de volver a pelear por una copa del Mundo. Los ‘bleus’ lo saben. El mundo, ¿aún duda?

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