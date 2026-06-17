Por Miguel Rocca

Hace unos días, en una entrevista previa al debut en el Mundial, Kylian Mbappé señaló que él firmaba ser otra vez campeón del mundo con Francia, así no pudiese anotar ningún gol en la Copa. Déjame decirte, Kylian, que no cumpliste tu parte. Quizá porque los goleadores son así. Y quizá porque la historia lo llama. Un doblete en el primer partido de Francia y ya son 14 los goles anotados por el delantero en Copas del Mundo. Tenía 12, y superó a Just Fontaine (13 goles en un solo Mundial) en 25 minutos: goles a los 66′ y 90’. Y -por ahora- empató a Müller y persigue a Lionel Messi y Miroslav Klose, artilleros con 16 tantos.

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