Mbappé vs Haaland: cuánto creció el crack francés desde que enfrentó a Perú en 2018 y por qué debe sobrevivir al grupo de la muerte

El 21 de junio de 2018, en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más poblada de Rusia, Perú le dijo adiós a su último Mundial por culpa de Kylian Mbappé, entonces catalogado a ser el nuevo rey del fútbol. Tenía 19 años, disputaba su primera Copa del Mundo y un gol suyo nos despertó del sueño.

Ese año, ‘Kiki’ se proclamó campeón del mundo con Francia y era, según los expertos, el único llamado a tomar la posta de Messi-Cristiano. Hoy, siete años después, ya con 26 encima, el galo ve el Mundial 2026 como “su Mundial”, el que podría catapultarlo al Olimpo donde siempre quiso estar, aunque primero tendrá que derribar a su gran rival contemporáneo: Erling Haaland.

Este viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington DC, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Y el destino situó a la Francia de Mbappé junto a la Noruega de Haaland. Salvando distancia, el Messi vs Cristiano en su ‘prime’ que nunca nos pudo regalar el torneo más importante de la historia.

‘Les Bleus’ están en el grupo I, calificado como el “grupo de la muerte” porque estará la sorprendente Noruega de Haaland, que llegó al Mundial después de 28 años y tras una Eliminatoria perfecta (8 partidos, 8 victorias, 37 goles a favor y solo 5 en contra). Pero también dirá presente Senegal, una de las selecciones más difíciles de África, y el ganador del repechaje 2 (Irak, Bolivia o Surinam).

¿Cuánto cambió Kylian Mbappé a lo largo de los años?

En 2018, Mbappé ya era una de las grandes promesas del fútbol mundial y lo coronó con el título del Copa Mundial de la FIFA 2018. En ese Mundial, con 19 años, mostró su explosividad y capacidad para brillar en el escenario más exigente. Cuando enfrentó a selecciones como Perú, era joven, rápido, desequilibrante, con enorme proyección, pero aún no consolidado como desenfrenado goleador o figura absoluta de un gigante europeo.

Kylian Mbappé Sus goles en los Mundiales El francés acumula 12 goles en la historia de la Copa Mundial. En su primera edición disputada, marcó 4 en 7 partidos. Compartió el ataque con Antoine Griezmann y Oliver Giroud y, aunque no fue Balón de Oro del torneo (premio que se quedó el croata Luka Modric), jugó una competencia diferencial y conquistó el mundo con solo 19 años.

En Qatar, el delantero volvió a regalar una obra de grandeza. Esta vez, anotó 8 tantos en 7 encuentros, incluido un triplete en la final ante la Selección argentina, aunque no pudo evitar la derrota.

Desde entonces, su ascenso ha sido sostenido y contundente. En junio de 2024 se concretó su traspaso al Real Madrid, un cambio clave: deja atrás su etapa en Paris Saint‑Germain (PSG) y adopta el rol de “estrella principal” en uno de los clubes más exigentes del mundo. De hecho, en su segunda temporada, el galo ha mostrado una mejora abismal en su capacidad goleadora: lleva 55 goles en 2025 con el Madrid, está a cuatro del récord de 59 de Cristiano Ronaldo y tiene cinco partidos por delante para superar al portugués. Ha mejorado sus estadísticas ofensivas respecto al curso pasado y, si mantiene el ritmo, proyecta acercarse a los 80 goles

Lo que hace la diferencia hoy no es solo su talento natural, sino su madurez futbolística: definición más afinada, consistencia goleadora, experiencia en grandes torneos, entendimiento táctico con compañeros.

