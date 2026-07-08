Por José Antonio Bragayrac

Las camisetas suelen ser la piel visible de una selección. Pero algunas traspasaron ese estado ornamental y se volvieron relatos. Símbolos de una época. En los Mundiales hubo camisetas que llevaron mensajes políticos, otras que nacieron por accidente, algunas que fueron prestadas de emergencia y otras que terminaron convertidas en reliquias gracias a un partido inolvidable. ¿Alguna peruana? Obviamente, la de Cubillas en el Mundial del 78.

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