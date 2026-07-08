Las camisetas suelen ser la piel visible de una selección. Pero algunas traspasaron ese estado ornamental y se volvieron relatos. Símbolos de una época. En los Mundiales hubo camisetas que llevaron mensajes políticos, otras que nacieron por accidente, algunas que fueron prestadas de emergencia y otras que terminaron convertidas en reliquias gracias a un partido inolvidable. ¿Alguna peruana? Obviamente, la de Cubillas en el Mundial del 78.

La camiseta que llevaba un saludo escrito

El primer Mundial de la historia todavía parecía una aventura. En 1930, los equipos cruzaban océanos en barco y muchos jugadores seguían teniendo trabajos fuera del fútbol. Bolivia llegó a Uruguay sabiendo que sus posibilidades deportivas eran escasas, pero encontró una forma de dejar una huella inesperada.

Para la fotografía oficial antes de enfrentar a Yugoslavia, los futbolistas bolivianos aparecieron con letras estampadas en el pecho. Cada jugador llevaba una distinta. Cuando se alinearon, el mensaje se completó: “VIVA URUGUAY”. Era un homenaje al país organizador, una muestra de cortesía en tiempos en que el fútbol internacional todavía conservaba cierto espíritu amateur.

Bolivia perdió sus dos encuentros y regresó a casa sin puntos. Sin embargo, aquella camiseta terminó sobreviviendo mucho más que los resultados. Mientras otras selecciones quedaron registradas únicamente por sus estadísticas, los bolivianos encontraron una forma de quedar inmortalizados en la primera gran fotografía colectiva de los Mundiales. Casi un siglo después, aquella imagen sigue recordando una época en la que el fútbol todavía se parecía más a una expedición que a una industria.

La peculiar camiseta de Bolivia.

La camiseta que entró al Mundial vestida de fascismo

Francia, junio de 1938. Europa caminaba hacia la guerra sin saber todavía la magnitud de la tragedia que se aproximaba. En las calles se discutía sobre invasiones, alianzas y discursos políticos; en los estadios se jugaba el tercer Mundial de la historia. Pero aquella tarde, antes incluso de que comenzara el partido entre Italia y Francia, el fútbol quedó relegado a un segundo plano.

Los italianos no aparecieron con la tradicional camiseta azul que les había dado el apodo de Azzurri. Saltaron al campo vestidos completamente de negro. No era una decisión deportiva ni una cuestión estética. Era un mensaje político. El uniforme rendía homenaje a las Camisas Negras, la organización paramilitar que había sido uno de los pilares del régimen fascista de Benito Mussolini.

Los espectadores del estadio Colombes entendieron inmediatamente el significado de aquella imagen. La aparición de once futbolistas vestidos de negro fue recibida con silbidos. Antes de tocar la pelota, Italia ya había convertido el partido en una declaración política. Algunos jugadores respondieron realizando el saludo fascista hacia las tribunas.

Lo más inquietante de la historia es que la camiseta terminó asociada también al éxito deportivo. Italia ganó aquel encuentro, avanzó en el torneo y semanas después levantó su segundo Mundial consecutivo. La fotografía de los campeones vestidos de negro quedó congelada en el tiempo como una de las imágenes más incómodas de la historia del fútbol: un equipo brillante dentro del campo convertido, al mismo tiempo, en vehículo de propaganda para una dictadura.

La camiseta italiana.

La camiseta que eligió Maradona

La mañana del 22 de junio de 1986, mientras Argentina se preparaba para enfrentar a Inglaterra en el Estadio Azteca, Carlos Bilardo tenía una preocupación inesperada. Consideraba que la camiseta azul alternativa de su selección era demasiado pesada para soportar el calor del mediodía mexicano. A pocas horas del partido más importante del Mundial, ordenó buscar una solución de emergencia.

Comenzó entonces una carrera contrarreloj por Ciudad de México. Los dirigentes argentinos recorrieron tiendas deportivas hasta encontrar unas camisetas azules más ligeras. El problema era que no eran oficiales: no tenían escudo ni numeración. Empleadas vinculadas al Club América cosieron los emblemas de la AFA a mano y los números fueron colocados durante la noche previa al encuentro.

Cuando Bilardo mostró las opciones al plantel, Diego Maradona eligió la versión definitiva. Aquella camiseta azul brillante, improvisada y armada a último momento, fue la que vistió Argentina frente a Inglaterra. Nadie podía imaginar que terminaría convirtiéndose en una de las prendas más famosas de la historia del deporte.

Con ella, Maradona marcó la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Argentina eliminó a Inglaterra y siguió camino hacia el título mundial. Lo que había nacido como una solución desesperada terminó transformándose en una reliquia del fútbol: una camiseta comprada de apuro, intervenida a mano y convertida para siempre en parte de la leyenda de México 86.

Rubén Moschella, entonces gerente administrativo de la AFA enviado por Bilardo para conseguir las camisetas, ha relatado en múltiples entrevistas que compró un lote de aproximadamente 38 o 40 camisetas (dos por jugador) con un presupuesto modesto. De ahí surge la leyenda de que el precio fue de 3 dólares al cambio.

Según Oscar Ruggeri, uno de los integrantes del plantel, fue el portero suplente Héctor Miguel Zelada quien propuso ir a Tepito, un famoso mercado de México, donde buscaron camisetas. Jorge Valdano recuerda que la calidad era muy mala, por lo que estaban por descartar las encontradas cuando Maradona las vio y pidió que jueguen con esas.

Curiosamente, la camiseta que Maradona intercambió con el inglés Steve Hodge después del partido fue subastada en 2022 por cerca de 9 millones de dólares, convirtiéndose en una de las piezas deportivas más caras jamás vendidas.

La mano de Dios. Así se conoce al histórico gol marcado por el futbolista argentino Diego Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de Fútbol de 1986 en México. (Wikimedia)

La tarde en que Francia jugó con ropa prestada

En el fútbol moderno existen protocolos para casi todo. Uniformes alternativos, reuniones técnicas, inspectores, coordinadores y controles previos. Pero en Argentina 1978 ocurrió algo tan improbable que hoy parecería un guion de comedia.

Francia y Hungría llegaron al estadio José María Minella de Mar del Plata y descubrieron que ambos equipos vestirían colores demasiado similares para distinguirse correctamente. El problema no había sido detectado por nadie. A pocas horas del inicio, los organizadores necesitaban una solución urgente.

Entonces apareció el club Kimberley de Mar del Plata. Los franceses terminaron disputando el partido con camisetas verdes y blancas prestadas por el equipo local. No era un amistoso ni una exhibición: era un partido oficial de la Copa del Mundo. Miles de espectadores vieron a una de las selecciones más importantes de Europa jugando con los colores de un club modesto de la ciudad.

La historia tuvo incluso un final feliz. Francia ganó 3-1 y aquella camiseta improvisada terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más extraordinarias de la historia mundialista. Pocas veces una emergencia logística terminó produciendo un recuerdo tan duradero.

La camiseta que parecía hecha de jean

El Mundial de Estados Unidos 1994 fue un laboratorio de ideas. La FIFA buscaba conquistar un mercado nuevo y las marcas deportivas experimentaban con diseños cada vez más atrevidos. Ninguno fue tan extravagante como el uniforme alternativo de la selección estadounidense.

La camiseta reproducía visualmente la textura del denim, la tela asociada a los jeans. El resultado era desconcertante. Algunos periodistas la calificaron como una de las peores camisetas jamás vistas en un Mundial. Otros la consideraron una genialidad pop perfectamente alineada con la cultura estadounidense de la época.

En un torneo que intentaba acercar el fútbol a un país dominado por el béisbol, el básquet y el fútbol americano, aquella camiseta parecía decir que Estados Unidos no estaba dispuesto a copiar las tradiciones europeas. Prefería construir las suyas.

Lo fascinante es lo que ocurrió después. Con el paso de los años, aquello que parecía una rareza terminó convirtiéndose en una pieza de colección. Hoy es una de las camisetas retro más buscadas por aficionados y coleccionistas. Como sucede con muchas obras incomprendidas, necesitó tiempo para que el público la mirara con otros ojos.

Estados Unidos en el Mundial de USA 1994.

La de Cubillas en el 78

Si existe una camiseta peruana que logró escapar del paso del tiempo, probablemente sea la que Teófilo Cubillas vistió en Argentina 1978. Roja con la clásica franja blanca cruzando el pecho, sencilla en diseño y sin los detalles comerciales que hoy dominan los uniformes, terminó asociada para siempre al mejor Mundial de un futbolista peruano.

El gol de tiro libre de Teófilo Cubillas con tres dedos en Argentina 78 fue una ‘joya’. (Andina)

Cubillas llegó a ese torneo con 29 años y lejos de la atención que concentraban figuras como Mario Kempes o Johan Neeskens. Sin embargo, terminó siendo uno de los grandes protagonistas de la Copa. Marcó cinco goles, entre ellos dos memorables a Escocia y el inolvidable tiro libre ante Irán que todavía aparece en recopilaciones de los mejores tantos de la historia de los Mundiales. Cada una de esas imágenes quedó ligada a la misma camiseta roja que acompañó la mejor actuación individual de un peruano en una Copa del Mundo.

Con el paso de las décadas, aquel uniforme se transformó en mucho más que una prenda deportiva. Representa la época dorada de la selección peruana, cuando Perú jugaba de igual a igual frente a las potencias y Cubillas era considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Para varias generaciones de hinchas, esa camiseta sigue siendo el símbolo más puro de los Mundiales peruanos: la piel con la que el “Nene” convirtió el talento en eternidad.

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