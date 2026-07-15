Francia había llegado a las semifinales como un huracán. Kylian Mbappé lideraba al ataque más explosivo del Mundial 2026, un equipo que había convertido la velocidad, las transiciones y el talento individual en un arma casi imposible de controlar. Pero entonces apareció España. Y durante 90 minutos hizo que todo pareciera sencillo. El 2-0 incluso resultó corto. Francia apenas inquietó a Unai Simón y Mbappé, protagonista del torneo hasta entonces, terminó absorbido por un entramado colectivo que convirtió cada metro del campo en una trampa. La Roja no ganó únicamente por jerarquía técnica; lo hizo porque ejecutó un plan perfecto.

La selección de Luis de la Fuente llega a la final con apenas un gol recibido en todo el campeonato, una identidad absolutamente consolidada y la sensación de que cada pieza entiende exactamente qué hacer. Detrás de ese funcionamiento hay varios secretos.

El mediocampo, la principal arma

Parecía imposible imaginar una España sin Pedri. El volante del Barcelona era considerado el socio natural de Rodri, el heredero del fútbol asociativo que definió a la generación campeona del mundo en Sudáfrica. Sin embargo, Luis de la Fuente rompió esa lógica.

Ante Francia decidió mantener como titular a Fabián Ruiz junto a Rodri y la estructura no solo sobrevivió: se fortaleció. España dominó completamente la zona donde se definían los partidos. Ese quizás sea el mayor logro del seleccionador. Construyó un mediocampo donde las funciones pesan más que los nombres.

170 - @Pedri ha dado 170 pases que han terminado en el último tercio del campo en el #Mundial 2026.



Solo dos jugadores de #España 🇪🇸 dieron más en una misma edición de la competición desde 1966: Isco en 2018 (178) y Xavi Hernández en 2010 (228 - el mayor registro en este… pic.twitter.com/pXM3uv3l4k — OptaJose (@OptaJose) July 10, 2026

Rodri continúa siendo el eje alrededor del cual gira todo el sistema, pero a su alrededor aparecen distintas variantes según las necesidades del partido. Dani Olmo, Fabián Ruiz, Álex Baena, Mikel Merino e incluso Gavi han alternado titularidades sin alterar la identidad del equipo. No existe dependencia de un solo futbolista.

Francia necesitaba recuperar rápido y correr. España decidió exactamente lo contrario: pausó el juego, multiplicó los pases y obligó al rival a perseguir una pelota que parecía tener dueño permanente. Cuando el balón es tuyo, Mbappé deja de ser peligroso.

Y Rodri siempre fue el director de orquesta, como la temporada en la que ganó el Balón de Oro y España se proclamó campeón de la Eurocopa (2024). Hay líderes que se escuchan y otros que se observan. Rodri pertenece al segundo grupo. Cada posesión nace en sus pies. Cada presión comienza con su ubicación. Cada transición encuentra una respuesta gracias a su lectura táctica. No acelera cuando no hace falta. No fuerza pases imposibles. No pierde el equilibrio emocional incluso bajo presión. España juega al ritmo que marca su mediocentro.

Su influencia va mucho más allá de las estadísticas. Es quien organiza la salida desde atrás, quien ofrece siempre una línea de pase y quien permite que los interiores jueguen varios metros más adelante.

Contra Francia volvió a demostrarlo. Cuando los delanteros franceses intentaban activar la presión, Rodri encontraba siempre una solución sencilla que terminaba desarmando el esfuerzo rival. Su fútbol transmite exactamente lo que necesita España: calma.

Disciplina táctica que no conoce de cracks

El fútbol moderno suele construirse alrededor de las grandes individualidades. España hizo exactamente lo contrario. Lamine Yamal, Dani Olmo, Fabián, Baena o Rodri podrían asumir protagonismos individuales. Sin embargo, todos terminan subordinados a una estructura colectiva donde nadie rompe el orden.

Esa disciplina táctica fue la gran diferencia frente a Francia. Los cuatro atacantes franceses esperaban espacios para correr. Nunca llegaron. España redujo las distancias entre líneas, ganó superioridad numérica en el centro del campo y evitó pérdidas que pudieran alimentar los contraataques.

La posesión nunca fue un objetivo estético. Fue una herramienta defensiva. Cada pase representaba unos segundos menos con Mbappé atacando espacios abiertos. Cada circulación obligaba a Francia a desgastarse físicamente.

El segundo gol resumió toda esa filosofía. Una larga secuencia de pases terminó con Dani Olmo asociándose con Pedro Porro para definir una jugada que parecía salida de un entrenamiento. No fue casualidad. Fue repetición.

Lamine atrae las miradas, Dani Olmo vuela

Las cámaras siguen a Lamine Yamal. Los rivales también. Y esa atención permanente terminó convirtiéndose en una ventaja para España. Aunque el extremo de 19 años no atraviesa su Mundial más brillante -apenas suma un gol y llegó físicamente condicionado al torneo- continúa atrayendo marcajes dobles y obligando a modificar sistemas defensivos completos.

Ese espacio lo aprovecha Dani Olmo. El mediapunta se ha transformado silenciosamente en el gran conductor ofensivo de la Roja. Aparece entre líneas, encuentra espacios imposibles, acelera cuando corresponde y tiene la inteligencia suficiente para interpretar cuándo asociarse y cuándo romper hacia el área.

Ante Francia volvió a ser decisivo. Su lectura del juego permitió romper constantemente el bloque defensivo rival y participar directamente en la construcción del segundo tanto. Mientras el mundo observa a Lamine, Olmo dirige la orquesta.

Laporte y Cubarsí, la mejor defensa del Mundial

Si el mediocampo explica el control de los partidos, la zaga resume la madurez de esta selección. Aymeric Laporte y Pau Cubarsí conforman probablemente la mejor pareja de centrales del Mundial. El primero aporta experiencia, liderazgo y serenidad. A sus 32 años, regresó desde el fútbol saudí para convertirse nuevamente en el jefe defensivo de España.

El segundo representa el futuro. Con apenas 19 años, Cubarsí juega con una naturalidad impropia para alguien que disputa su primera Copa del Mundo. Anticipa, corrige, sale jugando con personalidad y transmite una tranquilidad sorprendente. Luis de la Fuente apostó por él desde el inicio del torneo y no se equivocó.

España solo ha recibido un gol en toda la competición. La estadística no es producto del azar. Es consecuencia de un equipo que defiende desde la posesión, presiona coordinadamente y protege a sus centrales con un mediocampo que reduce al mínimo los espacios.

Cubarsí y su principal tarea del día: no soltar por nada a Kylian Mbappé. ¡Lo volvió loco!



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El promedio de edad: la fórmula de 2010

Existe otro detalle que explica el presente español. El promedio de edad del plantel actual (26.1 años) recuerda mucho al de la selección campeona del mundo en Sudáfrica (25.9) y es el sexto más bajo del Mundial. No es un equipo excesivamente joven ni veterano. Conviven futbolistas que atraviesan su plenitud -Rodri, Dani Olmo o Fabián- con jóvenes capaces de marcar una época, como Lamine Yamal y Cubarsí, y referentes experimentados como Laporte.

Ese equilibrio generacional permite competir sin ansiedad. España no depende de un adolescente brillante ni de un veterano irreemplazable. Depende de una idea. Y quizás ese sea su mayor secreto.

Mientras otras selecciones necesitan que una estrella resuelva los partidos, la Roja los controla desde el colectivo. Lo hizo ante Francia, el rival más poderoso del campeonato, reduciendo a Mbappé a una actuación irreconocible y dejando la sensación de que el 2-0 pudo convertirse en una goleada.

Ahora solo queda un paso. Pero después de lo visto en semifinales, cuesta encontrar un equipo que interprete mejor el fútbol que esta España. La Roja no solo está en la final del Mundial: llega convencida de que el balón sigue siendo el camino más corto hacia la gloria.

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