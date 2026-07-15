Por Marco Quilca León

Francia había llegado a las semifinales como un huracán. Kylian Mbappé lideraba al ataque más explosivo del Mundial 2026, un equipo que había convertido la velocidad, las transiciones y el talento individual en un arma casi imposible de controlar. Pero entonces apareció España. Y durante 90 minutos hizo que todo pareciera sencillo. El 2-0 incluso resultó corto. Francia apenas inquietó a Unai Simón y Mbappé, protagonista del torneo hasta entonces, terminó absorbido por un entramado colectivo que convirtió cada metro del campo en una trampa. La Roja no ganó únicamente por jerarquía técnica; lo hizo porque ejecutó un plan perfecto.

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