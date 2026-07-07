Arrancaron 48 selecciones y ahora quedan 16 compitiendo los octavos de final del Mundial 2026. La fase de grupos es historia y los nuevos dieciseisavos apenas nos regalaron un par de sorpresas, como el pase de Paraguay sobre Alemania y el partidazo entre Marruecos y Países Bajos, quedando fuera el cuadro neerlandés. Los dos europeos son los únicos líderes de grupo eliminados.

Finalizada la fase de grupos se conocieron las llaves hacia la gran final y el cuadro quedó tan marcado que muchos en redes sociales empezaron a bromear con que de un lado parecía jugarse la Eurocopa y del otro la Copa América.

En la parta alta, de los 16 países en dieciseisavos, nueve eran europeos y dos cruces los enfrentaban (es decir, iba a avanzar uno y quedarse otro europeo).

Así, quedaron países como Francia, España yBélgica, además del africano Marruecos, ya que los anfitriones Canadá y Estados Unidos ya fueron eliminados, Portugal se despidió y el sudamericano Paraguay también dijo adiós.

Mundial 2026 | FIFA

En la parte baja, los países sudamericanos alzaban su bandera. Brasil, Argentina y Colombia aparecieron en octavos, por eso, es la llamada parte Copa América, ya Brasil quedó fuera a manos de Noruega.

Mundial 2026 | FIFA

Brasil

Tenía la chance de ser pelear por su sexta estrella, pero se estrelló contra la Noruega de Haaland, que ahora se verán las caras ante Inglaterra en el duelo europeo de esta llave.

Argentina

Hasta el momento solo se ha enfrentado a un europeo: Austria. Y lo goleó 3-0 en el cierre de la fase de grupos jugando con suplentes. También venció a Argelia (África) y Jordania (Asia). Y en dieciseisavos superó con sufrimiento a los africanos de Cabo Verde por un apretado 3-2 en tiempo suplementario.

Ahora se medirá ante otro africano, y se trata de Egipto, que fue segundo en su grupo sin perder un partido: empate con Bélgica y victorias sobre Irán y Nueva Zelanda.

Los partidos hay que jugarlos para ganarlos, y Scaloni es consciente de ello. “Se acuerdan cuando decían que íbamos por la parte buena del cuadro? No hay rival fácil”, dijo tras el complicado encuentro ante Cabo Verde. Pero enfrentar a Cabo Verde y Egipto dista de un cruce tipo Países Bajos-Marruecos o el España-Portugal.

El historial entre Argentina y Egipto apenas cuenta con dos registros oficiales: la última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en el 2008, con victoria de 2-0 de los albicelestes con goles de Agüero y Burdisso. Messi no jugó ese encuentro por lesión. El primer recuerdo data de 1928, cuando Argentina goleó 6-0 a los Faraones en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam.

De superar a los egipcios, podría encontrarse con Colombia o Suiza en cuartos de final.

Según un análisis del Instituto de Cálculo de la UBA (Universidad de Buenos Aires), Argentina tiene un 79% de probabilidad de acceder a cuartos de final. Luego, su garantía baja a 49% para meterse a las semifinales y 27% de estar en la final.

Según este modelo, Argentina hoy tiene solo un 14% de chances de ser campeón mundial, mientras que Colombia tiene un 31% de llegar a semifinales y un 14% de meterse en la final. Su probabilidad de ser campeón baja a solo 7%.

Mundial 2026 | UBA

Colombia

Cuando todos esperaban a Portugal ganar su grupo, el cuadro cafetero le arrebató ese lugar para ‘aliviar’ su camino. Superaron sin sobresaltos a Ghana, aunque con el marcador corto de 1-0 y ahora van contra Suiza, país que terminó como líder en el grupo B.

Colombia se ilusiona con meterse en cuartos de final, como en el 2014, hasta ahora su mejor participación.

Ya se enfrentó a Suiza en un mundial, en 1994 y fue victoria colombiana por 2-0. Antes, en 1991 ganó Suiza un amistoso y el último cruce fue en el 2007 con triunfo de Colombia.

La historia

Viendo ese panorama, Sudamérica está a dos victorias de asegurar a un representante en semifinales. Argentina debe superar a Egipto y Colombia a Suiza para que ambos se encuentren en cuartos de final -repetirían lo que fue la final de la Copa América 2024-.

Así, Argentina o Colombia llegarían a las semifinales, y deberan vencer a un europeo para meterse en la final, o Noruega o Inglaterra.

En la historia, solo dos veces se enfrentaron dos sudamericanos en semifinales como la conocemos ahora: en 1970 y 1962.

Mundial 1962

En 1962, Brasil y el anfitrión Chile se enfrentaron en semifinales, con un claro triunfo del ‘Scratch’ por 4-2. Brasil finalmente fue campeón y Chile acabó con el tercer puesto.

En 1970 se dio el duelo entre Brasil y Uruguay, con victoria de la ‘Verdeamarella’ por 3-1 (en aquel partido se vivió el famoso no gol de Pelé). Brasil se llevó el título en esa edición y los Charrúas fueron cuartos.

Mundial 1970

También hubo cruce entre sudamericanos cuando se formaban grupos para la segunda fase, que significaban una especia de semifinales, ya que el líder pasaba a la final. Se vio en Alemania 74 con Brasil y Argentina en el Grupo A de esa segunda fase y en la edición de Argentina 78 con Brasil, Argentina y Perú.

Vale agregar que la única final sudamericana se vivió en la primera edición, con el Uruguay vs. Argentina en 1930. Mientras, si bien en 1950 se enfrentaron Brasil y Uruguay para definir el título, no fue una final, fue el último partido de la llamada Fase Final, un grupo donde también estaban Suecia y España.

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