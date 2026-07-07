Por Christian Cruz Valdivia

Arrancaron 48 selecciones y ahora quedan 16 compitiendo los octavos de final del Mundial 2026. La fase de grupos es historia y los nuevos dieciseisavos apenas nos regalaron un par de sorpresas, como el pase de Paraguay sobre Alemania y el partidazo entre Marruecos y Países Bajos, quedando fuera el cuadro neerlandés. Los dos europeos son los únicos líderes de grupo eliminados.

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