Por Fernanda Huapaya

A diferencia de lo previsto, lo primero que encontramos en los alrededores del New York New Jersey Stadium no fueron brasileños ni marroquíes, sino dos peruanos. Padre e hijo, residentes en New Jersey, llegaron para alentar a Brasil por considerarlo un hermano sudamericano. Eso sí, sin renunciar a sus raíces: ambos lucían camisetas y banderas peruanas mientras se mezclaban con la multitud amarilla que comenzaba a rodear el estadio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: