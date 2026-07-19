La imagen de España levantando la Copa del Mundo quedó parcialmente opacada por un lamentable episodio protagonizado por Leandro Paredes. Apenas terminó la final del Mundial 2026, que la Roja ganó 1-0 a Argentina, el mediocampista albiceleste perdió el control y se vio envuelto en una serie de enfrentamientos con futbolistas españoles. Las cámaras de la transmisión oficial registraron el momento y el video rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El primer cruce fue con Eric García. Mientras ambos intercambiaban palabras, Paredes reaccionó de forma airada y llegó a sujetar del cuello al defensor español, obligando a varios jugadores a intervenir para separarlos. Cuando parecía que la tensión había disminuido, el volante argentino volvió a involucrarse en otro altercado, esta vez con Gavi, quien ni siquiera había disputado un solo minuto en la final. Paredes lo empujó con fuerza y el mediocampista del Barcelona terminó cayendo sobre el césped, generando un nuevo tumulto entre futbolistas de ambos equipos.

La actitud del volante contrastó con el rendimiento que había mostrado durante el partido. Paredes ingresó en el segundo tiempo buscando darle mayor control al mediocampo argentino, pero terminó desempeñando un papel mucho más combativo que futbolístico. Durante varios pasajes del encuentro protagonizó fuertes entradas, constantes discusiones y reiteradas faltas que incluso lo dejaron al borde de una expulsión antes del pitazo final.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

La derrota en una final del Mundial, sumada al desgaste de jugar gran parte del tiempo suplementario con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández, terminó pasando factura a una Argentina que luchó hasta el final por llevar el partido a los penales. Sin embargo, la frustración terminó desbordando a Paredes, quien fue uno de los protagonistas de los incidentes posteriores al encuentro.

Mientras España celebraba la conquista de su segunda Copa del Mundo, las imágenes de Paredes enfrentándose primero a Eric García y luego a Gavi comenzaron a recorrer el mundo. Un desenlace que empañó el cierre de una final intensa y dejó una de las escenas más polémicas del Mundial 2026.