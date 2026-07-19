Leandro Paredes se vio envuelto en una bronca tras la final del Mundial 2026 .(Foto: AFP)
Leandro Paredes se vio envuelto en una bronca tras la final del Mundial 2026 .(Foto: AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Redacción EC

La imagen de España levantando la Copa del Mundo quedó parcialmente opacada por un lamentable episodio protagonizado por Leandro Paredes. Apenas terminó la final del Mundial 2026, que la Roja ganó 1-0 a Argentina, el mediocampista albiceleste perdió el control y se vio envuelto en una serie de enfrentamientos con futbolistas españoles. Las cámaras de la transmisión oficial registraron el momento y el video rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

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