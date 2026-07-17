El Comercio visitó La Mantequería, una panadería vecina en el barrio de Lionel Messi y que ha sido visitada por él y su familia. Un rincón donde se pueden encontrar facturas, medialunas o cañoncitos y que lo acerca a su país un domingo en la mañana. Agustín Alberti, Gerente de Marketing, nos conversó sobre cómo es tener de cliente estrella al mejor jugador del mundo y, quizá, próximo bicampeón mundial.

¿Cómo se dio el contacto?

Los futbolistas que juegan en Inter de Miami viven en Fort Lauderdale. Venía ‘Toto’ Avilés o Marcelo Weigandt y nos empezaron a comprar productos. Íbamos al centro de entrenamiento y él les llevaba a los compañeros, entendemos que Lionel Messi lo probó en algún momento.

¿Cómo llegó Messi?

Nosotros encontramos este local en Fort Lauderdale y un broker nos ofreció este negocio que queda cerca del estadio y a dos minutos de la casa de Messi. Cuando me contaron eso pensé “en algún momento va a pasar” porque ya el producto lo conocía, somos los mejores en este rubro, y porque vivía cerca. Una vez vino el padre, luego Antonella con los chicos, luego con el perro y hasta que un domingo llegó él con Antonella. No solo vienen sino que nos encargan a domicilio.

¿Qué es lo que más pide la familia Messi?

Medialunas de las normales o cañoncitos de dulce de leche o nutella y, cuando estuvo acá, lo que él eligió fueron unos vigilantes con crema pastelera y dulce de membrillo, lo eligió directamente del estante. Nos sacamos unas fotos y firmó una caja de medialuna.

¿Cómo fue ese día?

Llegó un domingo, no me avisó antes, había poco movimiento y no se esperaba que llegara alguien porque era la 1 de la tarde de un día lluvioso y estábamos tranquilos. Entonces fue mejor porque no hubo ningún tipo de molestia.

¿De qué conversaron?

Nos agradecieron un regalo que les habíamos hecho llegar que eran unas tazas artesanales traídas de Argentina en una caja que simulaba una de medialunas, quedó muy bonito y nos agradecieron por el detalle. Leo es más callado, pero es super agradable también.

¿Cómo es tenerlo cerca?

Yo estaba en la parte de atrás y lo vi por la cámara de seguridad. Al inicio no lo creía, dudé, luego salí obviamente. Yo no soy muy introvertido, pero en ese momento me quedé sin palabras. Hasta tartamudeaba un poco, pero luego entré más en confianza y pude hablar mejor. Estar uno a uno es un poco impactante.

De hecho, un detalle es que hacen pedidos por delivery como cualquier persona. Tenemos contactos con la hermana o el cuñado, incluso hemos ido cuando nos piden para eventos en casa. Generalmente usan las apps para pedir y, de haber algún inconveniente, me escriben directamente. Son gente muy sencilla, usan una app como usa cualquier persona, igual sabemos que son ellos.

Antonella, esposa de Messi, de visita por la Mantequería (Crédito: La Mantequería).

¿Alguna relación con la selección de Argentina?

El otro día estuvo la selección aquí en Miami tras jugar con Cabo Verde y, previo a viajar a Atlanta, el domingo en la mañana, nos encargaron productos desde la selección y eso desayunaron. Creo que les gusta y alguien de adentro lo recomendó, que podría ser Leo.

Puede ser una cábala en el Mundial

Yo tenía miedo porque, como les llevamos productos el domingo previo a Egipto iban a pensar que éramos mufa sin perdían, pero felizmente no pasó.

La Mantequería.

Boom en Argentina y a la conquista de EEUU

¿Cómo surge la compañía?

La compañía surgió hace 15 años en La Plata con un local muy chiquito. El dueño ya venía de experiencia en la industria láctea y su familia tenía una pequeña fábrica en la que fabricaban manteca. A partir de ahí, decidió hacer un producto típico argentino que fueron las medialunas. En el transcurso del tiempo, como es un producto muy cultural, fue creciendo hasta que hoy en La Plata tiene 15 tiendas, en Buenos Aires tiene 4 y dos aquí en Miami. Además de la fábrica donde se producen más de cinco mil docenas de medialunas por día.

¿Cómo es tener un negocio argentino en Miami?

Es un desafío, sobre todo en nuestro rubro. Normalmente son restaurantes con mayor variedad, pero nosotros somos una panadería básicamente. La medialuna no es un producto cultural en Estados Unidos y, sin bien hay muchos argentinos en Miami, no son tantos como para garantizar una demanda alta de consumo. Entonces sí es un desafío.

La venida de Messi generó un impacto, los chicos siempre están pendientes y tal, pero respetamos mucho su espacio. Incluso diría que generó más impacto su visita con las ventas en Argentina, más que en Miami. Nos vinieron a hacer muchas entrevistas y algunas cosas como preguntarnos con qué paga Messi, pero son cosas que no podemos ventilar porque respetamos mucho la privacidad y el espacio de nuestros clientes, sea Messi o sea cualquier otro.

SOBRE EL AUTOR