Por Fernanda Huapaya

El Comercio visitó La Mantequería, una panadería vecina en el barrio de Lionel Messi y que ha sido visitada por él y su familia. Un rincón donde se pueden encontrar facturas, medialunas o cañoncitos y que lo acerca a su país un domingo en la mañana. Agustín Alberti, Gerente de Marketing, nos conversó sobre cómo es tener de cliente estrella al mejor jugador del mundo y, quizá, próximo bicampeón mundial.

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