Se llama Lamine Yamal en agradecimiento a dos amigos incondicionales de Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, que fueron el sostén de ambos durante el embarazo de la madre del futbolista de la Selección de España. Uno era Lamine, un vecino y taxista gambiano de Mataró, ciudad de la provincia de Barcelona, y el otro era Yamal, también de origen africano.

Ahí, en el barrio de Rocafonda, se crío -hasta la separación de su padres- para -posteriormente- convertirse en el mejor jugador de la generación del 2027 del fútbol mundial.

Los siguientes años estuvo entre el barrio obrero de Rocafonda y Granollers, también en la ciudad de Barcelona, donde se mudó Sheila con su madre tras la separación. Yamal llegó al CF La Torreta entre los tres a cuatro años y estuvo ahí hasta la edad de los 7, donde tomó su primera decisión importante en el balompié: elegir entre el Espanyol o el FC Barcelona.

Lamine Yamal tiene un título con España: la Eurocopa del 2024. (Foto: Getty Images) / NurPhoto

El futbolista tenía una prueba con los ‘Pericos’, aunque desde La Masía estaban al tanto de lo que acontecía con el rival de la ciudad: Yamal llegó a jugar un partido con los menores del club azulgrana y dio los pasos hasta el debut profesional, a los 15 años.

Lamine Yamal, el futbolista récord del Barcelona

Hablar de un adulto, que cumplirá 19 años en el mes de julio, es referirse a un prodigio que puede superar un sinnúmero de récords en el fútbol mundial. Tiene cuatro temporadas con los blaugranas, pero parecía que ha estado toda una vida en el primer equipo del Barcelona.

A los 18 años, Lamine acumula tres títulos de LaLiga, algo que nadie había logrado a esa edad. También es el goleador más joven de LaLiga (contra el Granada en 2023), titular más joven de la historia de la institución (ante el Cádiz en el mismo año), asistente más joven del siglo XXI (frente al Villarreal en el mismo año), jugador más joven en marcar un doblete (Granada en 2024) y más joven en disputar El Clásico (en el 2023). Por ahora, todo podría tratarse de tiempos de juventud, pero solo unos pocos -a esa edad- han podido ser indiscutibles con los catalanes.

Lamine Yamal ha sumado seis títulos con el FC Barcelona. (Foto: Getty Images) / NurPhoto

Yamal era manejado por el exfutbolista Iván de la Peña hasta ser convencido por el portugués Jorge Mendes, quizás el más poderoso en el mundo del fútbol. El 12 de marzo del 2024, el agente de Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Radamel Falcao, entre otros, asumió su representación tras pagar entre 2.5 a 3 millones de euros al padre del jugador, envuelto en polémicas.

El otro lado de Lamine Yamal

Fuera del lente y vinculado con romances fugaces en el último verano en Europa, Yamal tiene otros pasatiempos más allá de los entrenamientos y las fiestas. Ha estudiado cocina y su especialidad son los nuggets con papás fritas (risas), tiene el deseo de tener un pulpo como mascota -su madre se lo niega una y otra vez- y es aficionado del anime y del streaming.

Hasta hace unos años, su serie favorita era Vis Vis -producción española- y quien sabe si ha llegado otra que llegue a superarle. Además, le gusta mucho el fulbito de mano y, cuando cursaba en el colegio, sus asignaturas favoritas -aparte de la Educación Física- eran la Química y las Matemáticas, aunque -de notas- no era el alumno más disciplinado de la escuela.

Lamine Yamal y su homenaje a Palestina. (Foto: Getty Images) / Ahmad Hasaballah

Esa es la historia de Lamine Yamal, un chico con raíces marroquíes y de Guinea Ecuatorial, cuando sus abuelas partieron de África para asentarse en Barcelona.

¿La foto con Lionel Messi? Los orígenes están a finales de 2007 cuando el club, a través de su fundación Unicef, organiza una campaña benéfica: la venta del calendario de 2008, ilustrado con los jugadores del primer equipo y niños de barrios marginales.

Una cuestión de suerte, aunque otros dirán que fue un tema del destino, uno que ‘jugarán’ si les toca enfrentarse en la máxima cita del fútbol: el Mundial. ¿Habrá un Messi vs. Yamal?

Por lo pronto, Lamine Yamal ya hizo su primer gol en una Copa del Mundo y apuesta por pelearle protagonismo a otras figuras como Mbappé y Haaland, que también ya se estrenaron como goleadores.

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