Por Raúl Castillo

Se llama Lamine Yamal en agradecimiento a dos amigos incondicionales de Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, que fueron el sostén de ambos durante el embarazo de la madre del futbolista de la Selección de España. Uno era Lamine, un vecino y taxista gambiano de Mataró, ciudad de la provincia de Barcelona, y el otro era Yamal, también de origen africano.

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