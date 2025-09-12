Los festejos en Bolivia continúan luego de lograr la épica clasificación al repechaje del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el objetivo no está cumplido al cien por ciento, precisamente porque tendrán que disputar la repesca para lograr meterse en una Copa del Mundo después de 32 años.

En ese sentido, uno de los posibles rivales del combinado altiplánico sería Nueva Celedonia, selección que se convirtió en la primera en sellar su boleto a esta instancia luego de completar su participación en las Eliminatorias de Oceanía. Pese a ubicarse en el puesto 152 del ranking FIFA, terminó en lo más alto de su grupo con 7 puntos, aunque su camino directo al Mundial quedó frustrado tras caer en un duelo definitorio frente a Nueva Zelanda.

Bolivia's goalkeeper #01 Carlos Lampe (R) celebrates with a teammate after winning the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Brazil at the Municipal de El Alto Stadium in El Alto, Bolivia on September 9, 2025. (Photo by Daniel MIRANDA / AFP) / DANIEL MIRANDA

Nueva Celedonia es un territorio francés de ultramar con unos 270 mil habitantes y una liga de 10 equipos dividida en dos grupos. Clasifican los primeros cuatro a cuartos, y el Magenta es el club más ganador.

La particularidad es que de los 23 convocados más recientes, casi la mitad (12) juegan en el torneo local ((Tiga Sport y Magenta son los principales aportantes). Otros jugadores están en Francia: uno juega en la cuarta división, siete en la quinta y otro en la regional. Asimismo, solo dos son futbolistas profesionales: Jekob Jeno (Beitar Jerusalem) y Jaushua Sotirio (Sydney FC).

🇧🇴🔍 El posible rival de Bolivia en el repechaje, con escasa historia futbolística, representará a Oceanía en el clasificatorio



🇳🇨🏆 NUEVA CALEDONIA, LA SORPRESA DE OCEANÍA QUE SUEÑA CON EL MUNDIAL



📊 Se afilió a la FIFA en 2004 y ocupa el puesto 152 del ranking pic.twitter.com/whT7YRpDU4 — Juan Pasten (@juanpasten2010) September 12, 2025

¿Cuándo juega Bolivia el repechaje, Mundial 2026 y cómo se juega?

Bolivia jugará el repechaje al Mundial 2026 entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo del 2026, según el calendario FIFA. Recordemos que, los estadios de Monterrey y Guadalajara fueron los elegidos para ser sede. Aquí se jugarán cuatro partidos en total, donde las emociones estarán garantizadas de principio a fin.

Es importante resaltar que, para el Mundial 2026, el formato del repechaje cambió. Ahora, serán seis las selecciones participantes en el repechaje, las cuales estarán divididas en dos llaves de tres equipos cada uno.

¿Contra quién juega Bolivia el repechaje al Mundial 2026?

Bolivia deberá de esperar para conocer a su rival. Por el momento, Nueva Caledonia es la única selección clasificada al repechaje. Las demás selecciones clasificadas al repechaje saldrá del ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia), el ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África) y dos lugares para la Concacaf (Norteamérica), que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda.