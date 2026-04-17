El Mundial FIFA 2026 está cada vez más cerca, y por primera vez con 48 selecciones participantes se disputarán más partidos que nunca en la historia de la competición.

La Copa del Mundo dará comienzo el 11 de junio y se prolongará hasta el19 de julio en tres sedes diferentes: Estados Unidos, Canadá y México.

A continuación, te compartimos las ofertas que brinda cada señal y plataforma que adquirió los derechos del Mundial 2026.

DIRECTV y DGO (media partner oficial)

DIRECTV sigue siendo el único operador en tener todos los partidos del torneo, a través de su señal DSPORTS . Los 104 partidos se transmitirán por televisión y streaming en vivo y en directo.

América TV (media partner oficial)

La señal peruana transmitirá solo 40 partidos del Mundial 2026, en la que los partidos definitorios tendrán la prioridad.

Disney Plus (media partner oficial)

La oferta de la cadena internacional comprende 30 partidos: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.

YouTube

La plataforma de vidos solo transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido, a través de los canales de los media partner (DSPORTS, America TV, Disney+) NO transmitirá ningun partido en vivo en su totalidad. Además, los canales mencionados subirán los resúmenes de los duelos a YouTube.

Ningún influencer está autorizado a compartir imágenes de pantalla o transmitir partidos en vivo. ​