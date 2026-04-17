Resumen

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¡LaConoce las ofertas de las diferentes plataformas que adquierieron los derechos de la Copa del Mundo FIFA 2026. | Foto: PA Images
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Por Redacción EC

El Mundial FIFA 2026 está cada vez más cerca, y por primera vez con 48 selecciones participantes se disputarán más partidos que nunca en la historia de la competición.

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