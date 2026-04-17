El Mundial FIFA 2026 está cada vez más cerca, y por primera vez con 48 selecciones participantes se disputarán más partidos que nunca en la historia de la competición.
El Mundial FIFA 2026 está cada vez más cerca, y por primera vez con 48 selecciones participantes se disputarán más partidos que nunca en la historia de la competición.
La Copa del Mundo dará comienzo el 11 de junio y se prolongará hasta el19 de julio en tres sedes diferentes: Estados Unidos, Canadá y México.
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A continuación, te compartimos las ofertas que brinda cada señal y plataforma que adquirió los derechos del Mundial 2026.
DIRECTV sigue siendo el único operador en tener todos los partidos del torneo, a través de su señal DSPORTS . Los 104 partidos se transmitirán por televisión y streaming en vivo y en directo.
La señal peruana transmitirá solo 40 partidos del Mundial 2026, en la que los partidos definitorios tendrán la prioridad.
La oferta de la cadena internacional comprende 30 partidos: 22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final.
La plataforma de vidos solo transmitirá los primeros 10 minutos de cada partido, a través de los canales de los media partner (DSPORTS, America TV, Disney+) NO transmitirá ningun partido en vivo en su totalidad. Además, los canales mencionados subirán los resúmenes de los duelos a YouTube.
Ningún influencer está autorizado a compartir imágenes de pantalla o transmitir partidos en vivo.