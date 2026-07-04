Los pasajeros de la estación Evitamiento de la Línea 2 del Metro de Lima fueron sorprendidos con una experiencia fuera de lo común. Como parte de la nueva campaña de marca de adidas, la compañía transformó por completo la estación con una intervención temática inspirada en la pasión por el fútbol y presentó una inesperada aparición de Leslie Shaw, quien convirtió un viaje cotidiano en una auténtica celebración.

Desde el ingreso, los usuarios encontraron una estación completamente brandeada con la identidad visual de la campaña de adidas. Los accesos, pasillos y espacios de circulación fueron intervenidos para transportar a los pasajeros a un entorno donde el deporte, la cultura y la energía del fútbol fueron los protagonistas, convirtiendo uno de los principales puntos de conexión de la ciudad en un escenario de experiencias memorables.

La sorpresa llegó cuando Leslie Shaw apareció de manera inesperada en la estación, desatando la emoción de los asistentes. La artista compartió con el público en una activación que combinó música, entretenimiento y la pasión por el fútbol, generando un ambiente festivo que rápidamente captó la atención de quienes transitaban por el lugar. Para la ocasión, lució una pieza de upcycling desarrollada por Delossantos a partir de la Trionda, una propuesta que fusiona el estilo urbano con la esencia deportiva de adidas.

Con esta acción, adidas busca acercar su campaña de marca a los hinchas peruanos a través de experiencias que trascienden las canchas y llegan a los espacios donde las personas viven su día a día. La intervención de la estación Evitamiento de la Línea 2 del Metro de Lima refleja el compromiso de la marca por crear momentos memorables, fortalecer el vínculo con su comunidad e impulsar colaboraciones que unen deporte, moda y cultura.

La activación forma parte de las acciones impulsadas por adidas para seguir acercando la pasión por el fútbol a escenarios inesperados, reafirmando su apuesta por generar experiencias innovadoras y de alto impacto junto a aliados como Trionda, cuya colaboración se ve reflejada en el look exclusivo diseñado por Delossantos para Leslie Shaw.

La pelota oficial del torneo ya se encuentra disponible en www.adidas.pe