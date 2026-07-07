Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Con su gol en la remontada de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste estableció un nuevo récord al convertirse en el primer futbolista que anota en seis partidos consecutivos de eliminación directa en las Copas del Mundo.

La nueva marca confirma el protagonismo del delantero argentino en las instancias decisivas del torneo más importante del fútbol y amplía una lista de récords que sigue creciendo con cada presentación mundialista.

Lionel Messi establece una marca inédita en la historia de las Copas del Mundo. Foto: EFE/ Alberto Boal

Messi rompe otro récord histórico en los Mundiales

El tanto convertido frente a Egipto permitió que Lionel Messi alcanzara una cifra sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo. El argentino es el primer futbolista en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa, una racha que comenzó en Qatar 2022 y se extendió hasta el Mundial 2026.

La histórica racha del capitán argentino comprende los siguientes encuentros:

Vs. Australia – Octavos de final (Mundial 2022).

Vs. Países Bajos (Holanda) – Cuartos de final (Mundial 2022).

Vs. Croacia – Semifinal (Mundial 2022).

Vs. Francia – Final (Mundial 2022).

Vs. Cabo Verde – Octavos de final (Mundial 2026).

Vs. Egipto – Octavos de final (Mundial 2026).

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Con su gol a Egipto, Messi 🇦🇷 es el PRIMER jugador que marca en SEIS partidos consecutivos de fase de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo:



vs Australia (2022)

vs Holanda (2022)

vs Croacia (2022)

vs Francia (2022, final)

vs Cabo… pic.twitter.com/NYrcPOzhtZ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

Superó una marca que permanecía durante décadas

Antes del gol frente a Egipto, el récord era compartido por tres figuras históricas del fútbol mundial: Leónidas da Silva (Brasil), György Sárosi (Hungría) y Vavá (Brasil), quienes habían logrado marcar en cinco partidos consecutivos de eliminación directa.

Con su anotación en el Mundial 2026, Lionel Messi rompió esa igualdad y quedó en solitario como el máximo referente de esta estadística.

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