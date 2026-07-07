Lionel Messi logra otro récord histórico: primer futbolista que marca en seis partidos seguidos de eliminación directa en los Mundiales. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Lionel Messi logra otro récord histórico: primer futbolista que marca en seis partidos seguidos de eliminación directa en los Mundiales. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Con su gol en la remontada de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el capitán de la Albiceleste estableció un nuevo récord al convertirse en el primer futbolista que anota en seis partidos consecutivos de eliminación directa en las Copas del Mundo.

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