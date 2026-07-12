Messi nunca enfrentó a Inglaterra en su carrera y destacó el significado de ese partido para Argentina en las semifinales del Mundial 2026. (Foto: EFE)
Messi nunca enfrentó a Inglaterra en su carrera y destacó el significado de ese partido para Argentina en las semifinales del Mundial 2026. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Lionel Messi ya tiene la mira puesta en las semifinales del Mundial 2026. Tras la clasificación de Argentina luego de vencer 3-1 a Suiza en tiempo suplementario, el capitán albiceleste aseguró que el duelo ante Inglaterra tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que enfrente al combinado inglés en toda su carrera.

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