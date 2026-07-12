Lionel Messi ya tiene la mira puesta en las semifinales del Mundial 2026. Tras la clasificación de Argentina luego de vencer 3-1 a Suiza en tiempo suplementario, el capitán albiceleste aseguró que el duelo ante Inglaterra tendrá un significado especial, ya que será la primera vez que enfrente al combinado inglés en toda su carrera.

“Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”, expresó Messi al término del compromiso disputado en Kansas City.

El encuentro, programado para este miércoles en Atlanta, también estará marcado por el peso de la historia. Será una revancha para Inglaterra 40 años después del los históricos goles de la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” que Diego Maradona les convirtió en México 86.

Por otro lado, Messi también reconoció el desgaste físico acumulado por el equipo tras otra exigente serie de eliminación directa. “Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste, de jugar un alargue más otra vez y a veces se nota”, comentó el capitán argentino.

Finalmente, el delantero del Inter Miami destacó la mentalidad de un plantel que sigue compitiendo al máximo nivel pese a haber conquistado todos los títulos recientes. “Este grupo no se cansa de seguir haciendo historia. Volver a jugar una semifinal no es algo normal, por eso hay que disfrutarlo mucho porque no sabemos si se va a volver a repetir”, concluyó.

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