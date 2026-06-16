Antes del debut de Lionel Messi en el Mundial 2026 con la selección de Argentina, TyC Sports decidió mirar hacia el inicio de una historia que cambió para siempre al fútbol mundial. La cadena deportiva presentó “First Dance”, un emotivo spot que recuerda el primer partido del ‘10’ con la camiseta albiceleste, aquel debut con la Sub 20 que marcó el comienzo de una leyenda.

El 24 de junio de 2004, Messi tuvo su primera aparición con Argentina en un partido frente a Paraguay por la categoría Sub 20. El encuentro se disputó en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors, y terminó con una goleada por 8-0 para el equipo dirigido por Hugo Tocalli.

Aquel partido tuvo detrás una decisión clave de la dirigencia argentina. Julio Humberto Grondona y Hugo Tocalli buscaban que Messi quedara vinculado al proyecto de la selección, ya que el delantero también tenía la posibilidad de representar a España por haber vivido varios años en ese país.

“Mientras algunos hablan de un posible ‘Last Dance’, en TyC Sports preferimos recordar el ‘First Dance’, porque estuvimos ahí cuando nadie estaba”, señaló la cadena argentina al presentar el video homenaje dedicado al capitán albiceleste.

Mientras algunos hablan de un posible "Last Dance" en TyC Sports preferimos recordar el "First Dance" porque estuvimos ahí cuando nadie estaba. pic.twitter.com/hBWZs3kLZD — TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2026

El material reúne testimonios de personas que estuvieron presentes aquella tarde y que recuerdan un escenario muy diferente al actual. “No había gente”, “nadie sabía que jugaba la selección” y “nadie conocía a Messi” son algunas de las frases que aparecen en el spot.

Incluso, algunos protagonistas recuerdan un detalle curioso: al momento de presentar al joven futbolista, su apellido fue escrito con una letra equivocada. En la transmisión figuraba como “Mecci” y no como Messi, una muestra de que pocos imaginaban lo que estaba por suceder.

Años después, aquel desconocido juvenil se convirtió en campeón del mundo, ganador de múltiples títulos y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ahora, rumbo al Mundial 2026, Argentina se prepara para acompañar a Messi en una nueva página de su historia.

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