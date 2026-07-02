El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, fue preguntado en conferencia de prensa, a un día de su duelo ante su similar de Cabo Verde, sobre los mejores cuadros del Mundial 2026 que aún se mantienen en competencia. Como no podía ser de otra manera, Francia -su rival y subcampeón de la última Copa del Mundo- no podía estar fuera de la conversación y recibió elogios de manera particular.

Primero, sobre el formato que añade los dieciseisavos de final, señaló que “al final, hay un partido más, no es que haya cambiado considerablemente, hay que jugar un partido más. En esta instancia estaríamos en octavos, ahora estamos en dieciseisavos, en eso no creo que haya cambiado mucho. Para llegar a las instancias finales se hace el camino más largo”.

A continuación, sobre las selecciones a las que no se les puede perder el rastro, son “de las que todos están hablando: Francia está hoy muy bien, Brasil también está muy bien, son selecciones que al final van a estar ahí (en instancias decisivas)”.

“México hizo un gran partido contra Ecuador, Colombia está muy bien, España lógicamente. Tampoco quiero olvidarme de ninguna; Portugal e Inglaterra son selecciones que van a estar ahí hasta el final”, siguió enlistando.

Sin embargo, destacó nuevamente al equipo con la ‘Albiceleste’ se midió en la final de Qatar 2022: “es verdad que lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta, son un gran equipo y de eso creo que no va a salir”.