El técnido de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, ofrece una rueda de prensa en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 2 de julio de 2026. (CHANDAN KHANNA / AFP)
El técnido de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, ofrece una rueda de prensa en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 2 de julio de 2026. (CHANDAN KHANNA / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Redacción EC

El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, fue preguntado en conferencia de prensa, a un día de su duelo ante su similar de Cabo Verde, sobre los mejores cuadros del Mundial 2026 que aún se mantienen en competencia. Como no podía ser de otra manera, Francia -su rival y subcampeón de la última Copa del Mundo- no podía estar fuera de la conversación y recibió elogios de manera particular.

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