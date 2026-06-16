Kansas City se vistió de Argentina. Lo que durante gran parte del Mundial 2026 había sido una sede tranquila, alejada del ruido de Nueva York o Los Ángeles, cambió por completo en la víspera del debut albiceleste. Camisetas de Messi, banderas y cánticos comenzaron a aparecer por toda la ciudad, especialmente en los alrededores del hotel de concentración, donde cientos de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo pese a un sol agobiante que no se fue hasta cerca de las 9 de la noche.

Mientras afuera Kansas City se teñía de celeste y blanco, adentro de la sala de prensa las emociones pasaban por otro lado. Lionel Scaloni dejó una de las imágenes más llamativas de la previa cuando fue consultado por lo que representa dirigir otro Mundial con Argentina. El entrenador hizo varias pausas antes de responder y por momentos pareció quedarse sin palabras. No habló del rival ni de esquemas tácticos. Habló de lo difícil que es llegar hasta aquí y de lo rápido que pasa el tiempo en un ciclo que ya supera los siete años. Y que muy probablemente sea su último.

“Es un partido de fútbol y nosotros tenemos experiencia del último Mundial”, valoró Scaloni. “Tenemos la tranquilidad de que no se acaba con el primer partido. Estamos bien, confiados, creo que llegamos en un buen momento”.

El último tango de Leo

Acostumbrado a mantener siempre el mismo tono, el técnico argentino mostró una faceta poco habitual. Recordó emocionado el recorrido junto a su cuerpo técnico y a un grupo de futbolistas con el que conquistó el Mundial de Qatar y dos Copas América. Más que una conferencia de prensa, pareció una reflexión sobre el privilegio de volver a vivir una Copa del Mundo desde adentro.

Previo a su palabra estuvo Nicolás Otamendi, uno de los pocos sobrevivientes de varias generaciones de la selección argentina. A los 38 años, el defensor confesó sentirse conmovido por ser su último Mundial. El central respondió con la voz entrecortada que el objetivo sigue siendo exactamente el mismo: competir hasta el final.

“No me gusta perder nada, pero estoy disfrutando del momento y no pienso en que esto termine. Vamos a por la final, porque somos la selección argentina y nacimos para esto, nacimos para luchar. Nuestro único objetivo es ganar, no solo por nosotros mismos, sino porque sabemos que representamos a nuestra gente”, dijo Otamendi.

La figura de Lionel Messi apareció varias veces durante la conferencia. No solo porque sigue siendo el capitán y principal referente del equipo, sino porque también atraviesa una situación similar. A sus 39 años, el rosarino disputa otro Mundial y confirmó en redes sociales que es su “último tango”.

Banderazo

Con un clima mucho más agradable de lo esperado, una lluvia que nunca llegó y una ciudad tomada por hinchas argentinos. Kansas City albergó un banderazo de cientos de argentinos y dejó por un día su habitual tranquilidad para convertirse en un escenario futbolero con aficionados acompañando a una selección que vuelve a ilusionarse con hacer historia.

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