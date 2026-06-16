Por Fernanda Huapaya

Kansas City se vistió de Argentina. Lo que durante gran parte del Mundial 2026 había sido una sede tranquila, alejada del ruido de Nueva York o Los Ángeles, cambió por completo en la víspera del debut albiceleste. Camisetas de Messi, banderas y cánticos comenzaron a aparecer por toda la ciudad, especialmente en los alrededores del hotel de concentración, donde cientos de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo pese a un sol agobiante que no se fue hasta cerca de las 9 de la noche.

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