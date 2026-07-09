Argentina y Francia, los dos principales favoritos para alzar la Copa del Mundo, podrían volver a encontrarse cuatro años después. | Foto: FIFA
Argentina y Francia, los dos principales favoritos para alzar la Copa del Mundo, podrían volver a encontrarse cuatro años después. | Foto: FIFA
Por Redacción EC

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase final con los ocho mejores en disputa y con figuras como Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi en busca de la gloria.

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