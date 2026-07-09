La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase final con los ocho mejores en disputa y con figuras como Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi en busca de la gloria.

Este jueves 9 de julio, Francia cumplió con las expectativas y aseguró su boleto a la semifinal tal y como se pronosticaba. Los ‘Galos’ tenían un 59% de probabilidad de conseguir la victoria.

El enfrentamiento de España contra Bélgica promete ser un choque de estilos. Para este cruce, Betano le da un 58% de chances de victoria a ‘La Roja’ pagando 1.67, y un 17% de probabilidades para Bélgica con una cuota de 5.70.

Inglaterra parte con un 51% de probabilidades de victoria ante una Noruega que tiene un 23%. Betano paga 4.25 por la victoria inglesa y 1.93 por Noruega.

Por último, Argentina enfrentará a Suiza tras una agónica remontada ante la selección egipcia. ‘La Albiceleste’ tiene una probabilidad de victoria de 55% en Betano y paga 1.78. Por el otro lado, Suiza aparece con una probabilidad de victoria de 18% y cuyo triunfo paga 5.04.

Una nueva final entre Argentina y Francia no es descabellada. Cuatro años después del inolvidable desenlace de Qatar 2022, Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían volver a cruzarse con el trofeo más importante del fútbol. Según Betano, la cuota de que este esperado desenlace se repita es de 1.80.