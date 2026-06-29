Setenta y dos partidos después, el Mundial 2026 ya tiene una personalidad propia. La primera fase dejó mucho más que clasificados y eliminados: construyó historias capaces de emocionar, indignar, sorprender y recorrer el planeta en cuestión de segundos. Porque mientras unos escribieron páginas doradas, otros vivieron pesadillas. Y, como ocurre cada cuatro años, el fútbol volvió a demostrar que siempre habrá espacio para un héroe inesperado, un gigante caído y una imagen destinada a convertirse en eterna.

Lo polémico: el calvario de Irán

Si hubiera que escoger la historia más dolorosa de esta primera fase, probablemente habría que mirar hacia Irán. Su eliminación fue una de las más crueles del torneo. El equipo asiático estuvo a minutos de conseguir una clasificación histórica, luchó hasta el último suspiro y terminó despidiéndose en medio de una enorme polémica arbitral y de la desolación de sus futbolistas.

Las imágenes de varios jugadores desplomados sobre el césped dieron la vuelta al mundo y resumieron el lado más cruel del deporte: basta un instante para que cuatro años de preparación desaparezcan. La indignación de los aficionados iraníes se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde el debate sobre la decisión arbitral monopolizó la conversación durante varias horas. El Mundial también vive de estas heridas que tardan años en cicatrizar.

🇮🇷❌ IRÁN QUEDÓ ELIMINADA DEL MUNDIAL



Con el gol a los 96 de Austria y el empate ante Argelia, los iraníes se despiden. Un Mundial que lo compitieron en condiciones desiguales al resto de los equipos y aún así estuvieron mas que a la altura. Pero no hay que olvidar eso. pic.twitter.com/Mwb2oy1cSx — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 28, 2026

Lo feo: Bielsa y otro Mundial lleno de conflictos

El fútbol nunca deja una única historia de tristeza. También hubo una selección que convivió con sus propios fantasmas incluso antes de salir al campo. Uruguay llegó al Mundial con la ilusión de volver a competir entre los mejores, pero terminó envuelto en una tormenta que volvió a poner en el centro de la escena a Marcelo Bielsa.

Las diferencias entre el entrenador argentino y algunos referentes del plantel, que venían arrastrándose desde meses atrás, explotaron en pleno campeonato. Las versiones sobre reuniones tensas, cuestionamientos internos y un vestuario fracturado terminaron por acompañar la eliminación celeste. El equipo nunca encontró el funcionamiento que prometía sobre el papel y el Mundial terminó siendo otro capítulo frustrante para un técnico cuya capacidad jamás estuvo en discusión, pero cuya relación con los grupos vuelve a generar debate.

La sorpresa: Cabo Verde conquistó al mundo

Si hubo una selección que rompió todos los pronósticos, esa fue Cabo Verde. Pocos imaginaban que un país de poco más de medio millón de habitantes se convertiría en una de las sensaciones del campeonato. Sin estrellas mundiales ni presupuestos millonarios, el conjunto africano construyó su clasificación sobre el orden, la solidaridad y una convicción admirable.

Cada partido parecía confirmar que el sueño continuaba vivo y que el fútbol, afortunadamente, todavía guarda espacio para las historias improbables. Su irrupción recordó aquellas campañas inolvidables de Costa Rica en 2014 o Marruecos en 2022. Equipos que llegaron sin etiquetas de favoritos y terminaron conquistando la simpatía de los aficionados neutrales. En un torneo dominado por gigantes, Cabo Verde devolvió la ilusión de que el escudo pesa menos cuando el corazón juega más fuerte.

🏆🌎 #CopaMundialFIFA ¡CABO VERDE DE MI VIDA!



🇨🇻 La seleccion 69ª del mundo no pierde un partido en el Mundial, se mete como segunda y jugará contra la campeona del mundo



🔝 ASÍ SE CELEBRA LA HAZAÑA HISTÓRICA EN EL PAÍS



⚽#Mundial2026 pic.twitter.com/xywu14YVCn — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 27, 2026

Lo bueno: Ecuador escribió la mayor página de su historia

La primera fase también dejó una actuación destinada a ocupar un lugar privilegiado en la historia de un país. Ecuador consiguió el triunfo más importante de toda su trayectoria mundialista al remontarle 2-1 a Alemania y eliminar a una de las potencias tradicionales del fútbol.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece no solo ganó; lo hizo imponiendo una intensidad física extraordinaria, recorriendo cerca de cien kilómetros durante el encuentro y sosteniendo la presión hasta el último minuto. La victoria fue celebrada como una hazaña nacional y confirmó el crecimiento sostenido del fútbol ecuatoriano.

Las estadísticas reflejan la magnitud del logro: nunca antes Ecuador había derrotado a un campeón del mundo en una Copa del Mundo con semejante autoridad. Más allá del resultado, dejó la sensación de que esta generación está preparada para competir de igual a igual contra cualquiera.

🤯🇪🇨🇩🇪 ECUADOR SE LO DA VUELTA A ALEMANIA Y ASÍ SE METE EN 16AVOS DE FINAL.



LOCURA TOTAL EN EL FESTEJO. 🚬 pic.twitter.com/djUCLtbYFp — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 25, 2026

Lo más viral: Messi y otro récord para la eternidad

Ningún balance de este Mundial estaría completo sin Lionel Messi.

A los 39 años, cuando muchos imaginaban que disputaría el torneo desde la experiencia, el capitán argentino decidió responder con goles. Su conquista frente a Austria le permitió alcanzar los 18 tantos mundialistas y convertirse en el máximo goleador de toda la historia de la Copa del Mundo.

Cada gol suyo recorrió las redes sociales en cuestión de minutos. Videos, fotografías, homenajes y comparaciones inundaron internet. Messi volvió a convertirse en el rostro del Mundial, como si el paso de los años no hubiera alterado su capacidad para emocionar a millones de personas.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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Eso, quizás, explica mejor que cualquier tabla de posiciones lo que dejó esta primera fase. El Mundial regaló lágrimas en Irán, incertidumbre en Uruguay, esperanza en Cabo Verde, orgullo en Ecuador y otra página inmortal para Messi. Cinco historias distintas que resumen por qué este torneo sigue siendo el mayor espectáculo del deporte.

Porque cuando el balón empieza a rodar, el fútbol deja de pertenecer únicamente a los favoritos. También les abre un lugar a los soñadores, a los caídos y a quienes, una vez más, encuentran la manera de hacer historia.

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