Por Marco Quilca León

Setenta y dos partidos después, el Mundial 2026 ya tiene una personalidad propia. La primera fase dejó mucho más que clasificados y eliminados: construyó historias capaces de emocionar, indignar, sorprender y recorrer el planeta en cuestión de segundos. Porque mientras unos escribieron páginas doradas, otros vivieron pesadillas. Y, como ocurre cada cuatro años, el fútbol volvió a demostrar que siempre habrá espacio para un héroe inesperado, un gigante caído y una imagen destinada a convertirse en eterna.

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