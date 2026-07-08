Por Redacción EC
La lucha por el título del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, pero no solo el rendimiento futbolístico preocupa a las selecciones clasificadas a los cuartos de final. Un total de 17 jugadores llegan condicionados por las tarjetas amarillas y deberán jugar con máxima precaución si quieren estar disponibles para una eventual semifinal.
La lucha por el título del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, pero no solo el rendimiento futbolístico preocupa a las selecciones clasificadas a los cuartos de final. Un total de 17 jugadores llegan condicionados por las tarjetas amarillas y deberán jugar con máxima precaución si quieren estar disponibles para una eventual semifinal.
El reglamento establece que cualquier futbolista que acumule una nueva amonestación en los cuartos de final quedará automáticamente suspendido para la siguiente ronda. Por ello, los entrenadores tendrán que administrar esfuerzos y evitar riesgos innecesarios en partidos donde cada detalle puede definir una clasificación.
Las selecciones que más sufren esta situación son Inglaterra y Marruecos, con cuatro jugadores cada una al borde de la suspensión. Ambos equipos podrían perder piezas importantes si alguno de sus futbolistas vuelve a ser amonestado durante los cuartos de final.
En el caso de Argentina, la situación es más favorable. El único jugador en riesgo es Gonzalo Montiel, quien arrastra una tarjeta amarilla recibida durante el triunfo sobre Cabo Verde. El resto del plantel dirigido por Lionel Scaloni afrontará esta instancia sin condicionamientos.
Mundial 2026: Los 17 jugadores que están en capilla
- Marruecos: Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal y Bilal El Khannouss.
- Francia: Manu Koné y Michael Olise.
- España: Ferrán Torres.
- Bélgica: Brandon Mechele.
- Argentina: Gonzal Montiel.
- Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaría y Miro Muheim.
- Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi.
- Noruega: Antonio Nusa.
Mundial 2026: ¿Cuándo se limpian las tarjetas amarillas?
Las tarjetas amarillas se limpian después de los cuartos de final del Mundial 2026. Esto significa que un jugador que llegue a las semifinales sin haber sido suspendido comenzará esa instancia con el historial de amonestaciones en cero. Así, ninguna selección podrá perder futbolistas para la final por acumulación de tarjetas recibidas en fases anteriores.
Solo una expulsión (tarjeta roja) o una sanción disciplinaria específica puede impedir que un jugador dispute las semifinales o la final.
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