Mundial 2026: los 17 jugadores que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas. (Foto: Getty Images)
Mundial 2026: los 17 jugadores que podrían perderse las semifinales por acumulación de amarillas. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La lucha por el título del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, pero no solo el rendimiento futbolístico preocupa a las selecciones clasificadas a los cuartos de final. Un total de 17 jugadores llegan condicionados por las tarjetas amarillas y deberán jugar con máxima precaución si quieren estar disponibles para una eventual semifinal.

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