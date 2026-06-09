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Mundial 2026 reunirá a campeones de 2014, 2018 y 2022: quiénes son y qué papel tendrán. Foto: Selección de Argentina
Mundial 2026 reunirá a campeones de 2014, 2018 y 2022: quiénes son y qué papel tendrán. Foto: Selección de Argentina
Por Redacción EC

La Copa del Mundo 2026 tendrá un ingrediente especial para los hinchas. A diferencia de otras ediciones, varios futbolistas que ya saben lo que significa levantar el trofeo más prestigioso del fútbol volverán a estar presentes con sus respectivas selecciones.

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