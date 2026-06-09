La Copa del Mundo 2026 tendrá un ingrediente especial para los hinchas. A diferencia de otras ediciones, varios futbolistas que ya saben lo que significa levantar el trofeo más prestigioso del fútbol volverán a estar presentes con sus respectivas selecciones.

Desde el histórico capitán argentino Lionel Messi hasta referentes como Manuel Neuer o Kylian Mbappé, el próximo Mundial reunirá a jugadores que fueron protagonistas en los títulos de Alemania 2014, Francia 2018 y Argentina 2022.

Alemania: Manuel Neuer, el último campeón de Brasil 2014 que sigue en la élite

La selección de Alemania tendrá en el Mundial 2026 a un representante muy especial de la generación que conquistó la Copa del Mundo en Brasil 2014. Se trata de Manuel Neuer, considerado por muchos como uno de los mejores porteros de la historia.

Neuer fue una de las figuras de aquella selección dirigida por Joachim Löw que derrotó a Argentina en la final disputada en el estadio Maracaná. A sus 40 años, el guardameta continúa siendo un referente dentro del combinado alemán y buscará aportar experiencia a una selección que intenta regresar a los primeros planos tras varios años de reconstrucción.

22. Manuel Neuer - Alemania. (Foto: Getty)

Francia: Mbappé lidera a los campeones de Rusia 2018

La selección francesa volverá a contar con varios integrantes del equipo que conquistó la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando derrotó a Croacia en la final y obtuvo su segundo título mundial.

El principal referente será Kylian Mbappé, quien hace ocho años sorprendió al mundo con apenas 19 años. Junto a él también estarán Ousmane Dembélé, N’Golo Kanté y Lucas Hernández.

Dembélé llega a Norteamérica 2026 en el mejor momento de su carrera, convertido en una pieza desequilibrante en ataque. Kanté, por su parte, sigue siendo sinónimo de sacrificio y recuperación en el mediocampo, mientras que Lucas Hernández aporta experiencia y solidez defensiva.

Argentina: la selección que conservará la mayor cantidad de campeones de Qatar 2022

La campeona vigente será también la selección que contará con más futbolistas que ya levantaron la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene gran parte de la estructura que consiguió la histórica conquista en Qatar 2022.

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. (AFP)

Lionel Messi será nuevamente el gran protagonista de la Albiceleste. Tras conquistar el único trofeo que faltaba en su carrera, el capitán argentino buscará cerrar su historia mundialista participando en una sexta Copa del Mundo, algo nunca antes visto en la historia del fútbol.

En la última línea destacan nombres como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel.

El centro del campo argentino seguirá teniendo como protagonistas a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Exequiel Palacios.

En ofensiva sobresalen Julián Álvarez y Lautaro Martínez, dos delanteros que llegan a 2026 en plena madurez deportiva.

También forman parte del grupo de campeones que estarán en el torneo Thiago Almada y Gerónimo Rulli.

𝗣𝗼𝗿 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝘀𝗮𝗯𝗶𝗮𝘀. Estos son los Campeones del Mundo que disputarán el Mundial 2026:



🇩🇪 Manuel Neuer



🇫🇷 Ousmane Dembélé

🇫🇷 Lucas Hernandez

🇫🇷 N’golo Kanté

🇫🇷 Kylian Mbappé



🇦🇷 Thiago Almada

🇦🇷 Julián Álvarez

🇦🇷 Rodrigo De Paul

🇦🇷 Enzo Fernández

🇦🇷 Alexis Mac… pic.twitter.com/C26IS97Cmr — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 9, 2026