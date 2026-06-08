La Copa del Mundo 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también tendrá un componente familiar especial. Ocho parejas de hermanos clasificaron al torneo y algunos compartirán camiseta, mientras otros podrían convertirse en rivales sobre el campo. Varias selecciones llegarán al torneo con futbolistas que compartirán el sueño mundialista junto a sus hermanos. Uno de los casos más conocidos es el de Lucas y Théo Hernández, quienes volverán a integrar la convocatoria de Francia. Países Bajos también contará con dos hermanos en su plantel: Quinten Timber y Jurriën Timber. A ellos se suman Laros Duarte y Deroy Duarte con Cabo Verde, además de Leandro Bacuna y Juninho Bacuna representando a Curazao.

No todas las historias familiares estarán bajo una misma bandera. El Mundial 2026 también tendrá hermanos que competirán para selecciones diferentes. Uno de los casos más llamativos será el de Guéla Doué y Désiré Doué, quienes jugarán para Costa de Marfil y Francia, respectivamente. También aparecen Iñaki Williams y Nico Williams, que representarán a Ghana y España. Otra familia dividida será la conformada por Kevin Luckassen y Brian Brobbey, quienes competirán con Ghana y Países Bajos.

Entre las historias más particulares aparecen John Souttar y Harry Souttar, quienes defenderán camisetas distintas: Escocia y Australia. Así, el Mundial 2026 no solo ofrecerá rivalidades entre países, sino también historias familiares que podrían cruzarse en el camino hacia la gloria y convertir a esta edición en una de las más especiales.