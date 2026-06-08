Resumen

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Mismos padres, mismo club, distinta selección. Compañeros en el Athletic, pero en el Mundial defenderán camisetas diferentes: Ghana y España. Foto: AFP
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Iñaki Williams y Nico Williams
  • Mismos padres, mismo club, distinta selección. Compañeros en el Athletic, pero en el Mundial defenderán camisetas diferentes: Ghana y España. Foto: AFP
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    Mismos padres, mismo club, distinta selección. Compañeros en el Athletic, pero en el Mundial defenderán camisetas diferentes: Ghana y España. Foto: AFP

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    Mismos padres, mismo club, distinta selección. Compañeros en el Athletic, pero en el Mundial defenderán camisetas diferentes: Ghana y España. Foto: AFP

  • Formados en el Ajax y consolidados en Europa. Uno lidera la defensa, el otro el mediocampo, pero ambos juegan para Países Bajos. Foto: Getty Images
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    Formados en el Ajax y consolidados en Europa. Uno lidera la defensa, el otro el mediocampo, pero ambos juegan para Países Bajos. Foto: Getty Images

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    Formados en el Ajax y consolidados en Europa. Uno lidera la defensa, el otro el mediocampo, pero ambos juegan para Países Bajos. Foto: Getty Images

  • Nacieron en Escocia, pero eligieron caminos distintos. John representa a Escocia; Harry, a Australia. Foto: AFP
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    Nacieron en Escocia, pero eligieron caminos distintos. John representa a Escocia; Harry, a Australia. Foto: AFP

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    Nacieron en Escocia, pero eligieron caminos distintos. John representa a Escocia; Harry, a Australia. Foto: AFP

  • Crecieron en Francia con raíces marfileñas. Uno eligió Francia y el otro Costa de Marfil. En el Mundial estarán en selecciones opuestas. Foto: Parissgnews/Instagram
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    Crecieron en Francia con raíces marfileñas. Uno eligió Francia y el otro Costa de Marfil. En el Mundial estarán en selecciones opuestas. Foto: Parissgnews/Instagram

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    Crecieron en Francia con raíces marfileñas. Uno eligió Francia y el otro Costa de Marfil. En el Mundial estarán en selecciones opuestas. Foto: Parissgnews/Instagram

  • Nacidos en Ámsterdam, tomaron decisiones distintas: uno jugará para Ghana y el otro para Países Bajos. Foto: AFP
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    Nacidos en Ámsterdam, tomaron decisiones distintas: uno jugará para Ghana y el otro para Países Bajos. Foto: AFP

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    Nacidos en Ámsterdam, tomaron decisiones distintas: uno jugará para Ghana y el otro para Países Bajos. Foto: AFP

  • Lucas fue campeón en 2018 y Theo se sumó después. Hoy vuelven a compartir el sueño mundialista defendiendo juntos a Francia. Foto: Getty Images
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    Lucas fue campeón en 2018 y Theo se sumó después. Hoy vuelven a compartir el sueño mundialista defendiendo juntos a Francia. Foto: Getty Images

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    Lucas fue campeón en 2018 y Theo se sumó después. Hoy vuelven a compartir el sueño mundialista defendiendo juntos a Francia. Foto: Getty Images

  • Pasaron por juveniles neerlandesas y jugaron juntos en club, pero eligieron representar a Cabo Verde en su primera Copa del Mundo. Foto: Selección de Cabo Verde
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    Pasaron por juveniles neerlandesas y jugaron juntos en club, pero eligieron representar a Cabo Verde en su primera Copa del Mundo. Foto: Selección de Cabo Verde

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    Pasaron por juveniles neerlandesas y jugaron juntos en club, pero eligieron representar a Cabo Verde en su primera Copa del Mundo. Foto: Selección de Cabo Verde

  • Criados en Países Bajos, pero con raíces caribeñas. Juntos ayudaron a clasificar a Curazao a su primer Mundial. Foto: ShutterStock
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    Criados en Países Bajos, pero con raíces caribeñas. Juntos ayudaron a clasificar a Curazao a su primer Mundial. Foto: ShutterStock

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    Criados en Países Bajos, pero con raíces caribeñas. Juntos ayudaron a clasificar a Curazao a su primer Mundial. Foto: ShutterStock

Por Redacción EC

La Copa del Mundo 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también tendrá un componente familiar especial. Ocho parejas de hermanos clasificaron al torneo y algunos compartirán camiseta, mientras otros podrían convertirse en rivales sobre el campo. Varias selecciones llegarán al torneo con futbolistas que compartirán el sueño mundialista junto a sus hermanos. Uno de los casos más conocidos es el de Lucas y Théo Hernández, quienes volverán a integrar la convocatoria de Francia. Países Bajos también contará con dos hermanos en su plantel: Quinten Timber y Jurriën Timber. A ellos se suman Laros Duarte y Deroy Duarte con Cabo Verde, además de Leandro Bacuna y Juninho Bacuna representando a Curazao.

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