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La Copa del Mundo 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también tendrá un componente familiar especial. Ocho parejas de hermanos clasificaron al torneo y algunos compartirán camiseta, mientras otros podrían convertirse en rivales sobre el campo. Varias selecciones llegarán al torneo con futbolistas que compartirán el sueño mundialista junto a sus hermanos. Uno de los casos más conocidos es el de Lucas y Théo Hernández, quienes volverán a integrar la convocatoria de Francia. Países Bajos también contará con dos hermanos en su plantel: Quinten Timber y Jurriën Timber. A ellos se suman Laros Duarte y Deroy Duarte con Cabo Verde, además de Leandro Bacuna y Juninho Bacuna representando a Curazao.