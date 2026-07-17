La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó heridas abiertas y también un fuerte debate en la televisión británica. Gary Neville y Roy Keane, dos históricos del Manchester United, analizaron la eliminación inglesa y terminaron protagonizando una acalorada discusión por un mismo protagonista: Lionel Messi. Mientras Neville intentaba explicar qué pudo hacer el equipo de Thomas Tuchel para neutralizar al capitán argentino, Keane interrumpió su exposición con una frase que rápidamente se volvió viral: “Los técnicos más brillantes de la historia han intentado hacer eso”.

Todo comenzó cuando Neville sostenía que Inglaterra debía haber encontrado una manera de limitar la influencia de Messi, ya sea con una marca más agresiva o reduciendo los espacios donde el ’10′ suele recibir el balón. El exlateral insistía en que el conjunto inglés pudo haber planteado un plan más efectivo para impedir que el rosarino manejara los tiempos del partido. Sin embargo, Keane no tardó en desacreditar esa teoría.

“¿Cómo lo detienes?”, preguntó el irlandés antes de responderse él mismo. “Los técnicos más brillantes de la historia han intentado hacer eso”. Con esa frase, Keane recordó que durante casi dos décadas entrenadores de la talla de José Mourinho, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp o Didier Deschamps han buscado fórmulas para minimizar el impacto de Messi sin conseguir anularlo por completo. Para el excapitán del Manchester United, el problema no estuvo en el planteamiento inglés, sino en enfrentarse a un futbolista capaz de resolver partidos por encima de cualquier libreto táctico.

"You're on about Messi!" 😡



An impossible job? Roy and Gary couldn't agree on how to stop Lionel Messi's magic... and where Thomas Tuchel got it wrong. 🇦🇷 pic.twitter.com/c28wQ5inXa — The Overlap (@WeAreTheOverlap) July 16, 2026

Neville mantuvo su postura y argumentó que Inglaterra pudo haber sido más disciplinada defensivamente, pero el intercambio ya había tomado otro rumbo. Keane insistió en que, cuando Messi encuentra espacios o aparece en una noche inspirada, cualquier plan puede quedar desbordado. La conversación reflejó la frustración que dejó la eliminación inglesa y, al mismo tiempo, el respeto que genera un jugador que, a sus 39 años, continúa siendo decisivo en una Copa del Mundo.

El debate cerró con una conclusión implícita: más allá de los errores de Inglaterra, la clasificación de Argentina volvió a demostrar que Messi sigue siendo un problema sin solución definitiva para sus rivales. Y la frase de Roy Keane terminó resumiento lo que muchos piensan desde hace años: si los entrenadores más exitosos de la historia no encontraron la manera de detenerlo, resulta difícil creer que exista una receta infalible para hacerlo.

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