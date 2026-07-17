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Resumen

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Tras la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Gary Neville y Roy Keane protagonizaron un intenso debate televisivo sobre Lionel Messi. (Foto: AFP)
Tras la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Gary Neville y Roy Keane protagonizaron un intenso debate televisivo sobre Lionel Messi. (Foto: AFP)
/ JEWEL SAMAD
Por Marco Quilca León

La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó heridas abiertas y también un fuerte debate en la televisión británica. Gary Neville y Roy Keane, dos históricos del Manchester United, analizaron la eliminación inglesa y terminaron protagonizando una acalorada discusión por un mismo protagonista: Lionel Messi. Mientras Neville intentaba explicar qué pudo hacer el equipo de Thomas Tuchel para neutralizar al capitán argentino, Keane interrumpió su exposición con una frase que rápidamente se volvió viral: “Los técnicos más brillantes de la historia han intentado hacer eso”.

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