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Tequila Don Julio celebró la pasión por el fútbol reuniendo a dos mundialistas peruanos para presentar su edición especial 1942 inspirada en la Copa Mundial FIFA 2026.
Tequila Don Julio celebró la pasión por el fútbol reuniendo a dos mundialistas peruanos para presentar su edición especial 1942 inspirada en la Copa Mundial FIFA 2026.
Por Redacción EC

Tequila Don Julio reunió a dos generaciones del fútbol peruano en una imagen especial: Luis Advíncula y Héctor Chumpitaz compartieron un brindis para celebrar la pasión por el deporte rey. La marca de tequila premium lanzó recientemente su edición limitada 1942, inspirada en el Trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026, con Roberto Carlos y Thierry Henry como figuras. En nuestro país, los mundialistas Chumpitaz y Advíncula fueron los elegidos para representar ese amor y pasión por el fútbol en la campaña.

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