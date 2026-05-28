Tequila Don Julio reunió a dos generaciones del fútbol peruano en una imagen especial: Luis Advíncula y Héctor Chumpitaz compartieron un brindis para celebrar la pasión por el deporte rey. La marca de tequila premium lanzó recientemente su edición limitada 1942, inspirada en el Trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026, con Roberto Carlos y Thierry Henry como figuras. En nuestro país, los mundialistas Chumpitaz y Advíncula fueron los elegidos para representar ese amor y pasión por el fútbol en la campaña.

Creada exclusivamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y todas las celebraciones que la acompañen, la edición limitada de Don Julio 1942 celebra la artesanía y el deporte global, dando como resultado una botella con un acabado dorado luminoso y su distintivo tapón estilo malaquita evocan conceptos de victoria, orgullo y celebración, convirtiéndose en una pieza destacada tanto para coleccionistas como aficionados

Es así que dos leyendas del fútbol peruano como Chumpitaz y Advíncula, tenían que ser las elegidas para protagonizar la campaña de lanzamiento en nuestro país, además de ser los primeros en conocerla. Ambos representan el legado de dos generaciones que vivieron la gloria de estar en la fiesta más grande del mundo y de dar grandes momentos que perduraran para siempre.

De más está decir que la botella de 1942 lleva en su interior el legado de excelencia establecido por Don Julio González: añejado durante al menos dos años en barricas de roble blanco americano, ofrece notas cálidas de roble, vainilla, agave tostado y un final que perdura como un triunfo de último minuto.

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