Jude Bellingham no solo fue la gran figura de Inglaterra con un doblete en la victoria sobre Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. También ganó una batalla personal que podía costarle muy caro. El volante del Real Madrid afrontaba el encuentro condicionado por una tarjeta amarilla y una nueva amonestación lo habría dejado fuera de la esperada semifinal frente a Argentina y Lionel Messi. Sin embargo, logró completar los 120 minutos sin ser sancionado y, al finalizar el partido, confesó quién fue la responsable de ese autocontrol: su madre, Denise.

“Mi mamá estuvo toda la semana diciéndome que cuidara mi lenguaje, mis entradas, mis gestos y mis emociones”, contó Bellingham entre sonrisas. El mediocampista explicó que su madre le insistió una y otra vez en que no perdiera la calma durante un partido de máxima tensión, consciente de que cualquier protesta o falta innecesaria podía costarle la presencia en una de las citas más importantes de su carrera. “Me lo repitió durante toda la semana para que tuviera cuidado con esa amarilla”, añadió.

El inglés también destacó el trabajo del árbitro francés Clément Turpin, a quien agradeció por permitir el diálogo dentro del campo. Según Bellingham, esa actitud facilitó que pudiera controlar sus impulsos. “Cuando el árbitro está dispuesto a escucharte con respeto, todo resulta mucho más fácil”, señaló el futbolista, quien evitó cualquier acción que pudiera comprometerlo disciplinariamente pese a la intensidad del encuentro.

Jude Bellingham on -the possible yellow card🟨:

“My mom was telling me all the week to watch my language, my tackles, my face, my emotions…” 😂🤍 pic.twitter.com/mVxx8jGnQH — Ria (@itsjudithworld) July 12, 2026

La misión no era sencilla. Bellingham era uno de los cuatro futbolistas ingleses que llegaban a los cuartos de final al límite de tarjetas amarillas. Con el pase a semifinales asegurado y sin recibir una nueva amonestación, el mediocampista quedó habilitado para enfrentar a la selección argentina, en un duelo que reunirá a dos de los grandes candidatos al título. Además, tras los cuartos de final, la acumulación de amarillas queda limpia según el reglamento de la FIFA, por lo que ya no existe riesgo de perderse una eventual final por ese motivo.

Gracias a los consejos de su madre y a una actuación tan brillante como disciplinada, Bellingham estará presente en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026. Inglaterra buscará el pase a la final frente a la Argentina de Lionel Messi, y el volante llegará no solo como el máximo referente de los “Three Lions”, sino también con la tranquilidad de haber superado un obstáculo que estuvo muy cerca de dejarlo fuera del gran duelo.

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