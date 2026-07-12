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Resumen

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Bellingham y su curiosa explicación sobre cómo evitó las amarillas para no perderse las semifinales.
Bellingham y su curiosa explicación sobre cómo evitó las amarillas para no perderse las semifinales.
Por Marco Quilca León

Jude Bellingham no solo fue la gran figura de Inglaterra con un doblete en la victoria sobre Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. También ganó una batalla personal que podía costarle muy caro. El volante del Real Madrid afrontaba el encuentro condicionado por una tarjeta amarilla y una nueva amonestación lo habría dejado fuera de la esperada semifinal frente a Argentina y Lionel Messi. Sin embargo, logró completar los 120 minutos sin ser sancionado y, al finalizar el partido, confesó quién fue la responsable de ese autocontrol: su madre, Denise.

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