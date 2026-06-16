Para muchos, la vida de Michael Olise es una incógnita. Tiene 4.7 millones de seguidores en Instagram y apenas sigue a 23 personas en la red social: una de ellas es Jamal Musiala, su compañero en el Bayern Múnich e inferiores en el Chelsea. De padre nigeriano y madre argelina, muchas personas creen que Olise es una persona cerrada y aburrida al taparse todo el rostro, pero sus colegas alegan que tiene sentido del humor, aunque sea muy seco.

El futbolista del equipo bávaro y de la Selección de Francia nació en las afueras de Londres, aunque -con el tiempo- adoptó la ciudadanía francesa como legado de su madre. Olise nació el 12 de diciembre del 2001 en el barrio Hammersmith de la capital de Inglaterra, un sector conocido por la cantidad de migrantes y, con el tiempo, descubrió dos pasiones: el fútbol y el ajedrez.

“El fútbol domina mi vida por completo, pero el ajedrez ayuda a centrarme en otra cosa. Cuando estaba Kingsley Coman, apenas tenía chances con él, pero mis posibilidades son mejores contra Kimmich. Tanto en el tablero como en el campo, soy un jugador al que le gusta atacar, que ataca a los rivales y los pone bajo presión. Por desgracia, a veces me fijo demasiado en el ataque en el ajedrez y olvido que también tengo que pensar en la defensa”, confesó al Bayern.

Michael Olise fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Foto: Getty Images) / FEP

Michael Olise y sus inicios en el fútbol

De la mano de su padre, Vince, Michael llegó a su primer club con 7 años; ese era el Hayes FC, escuadra del barrio que lleva su mismo nombre. Posteriormente, se inició el fútbol base del Arsenal, luego pasó por las juveniles del Chelsea y Manchester City, estuvo seis meses en nada antes de recalar en el Reading a los 15 años y debutar dos años después en el primer equipo.

¿Por qué acabó en el Reading si antes estuvo en tres clubes top de la Premier League? Probablemente, el destino lo quiso así. O, quizás, su estancia ahí forjó su carácter. Para no quedarse atrapado en el tráfico, Olise salía a las 5:30 a.m. para llegar a los entrenamientos, estacionar el auto y quedarse dormido hasta la hora (9 a.m.) de la práctica.

Lo curioso es que cuando empezaba el calentamiento, todos se preguntaban por Olise y la razón de su tardanza, a lo que su DT respondía: “Mientras ustedes dormían, él ya estaba aquí”. Apenas era un chico que se quedaba dormido y lo tenían que despertar golpeando la ventana de su auto, recuerda Mark Bowen, exdirector deportivo del Reading para beIN Sports.

Michael Olise con Didier Drogba, siendo elegido el mejor jugador francés de toda la temporada. (Foto: Getty Images) / FEP

El ascenso de Michael Olise

Tras tres temporadas en la Championship, Crystal Palace paga 9.2 millones de euros por el futbolista, para que tres años después, el Bayern Múnich abonara 57.7 millones por él. En palabras de su antiguo entrenador, Sean Conlon, a The Guardian, Olise siempre estaba destinado a la élite. “Desde los 9 años, Michael ha sido el mejor jugador de su edad en el país”, confiesa.

De niño veía mucho a Zinedine Zidane, Thierry Henry y Karim Benzema y, en las academias de Inglaterra, sus entrenadores afirmaban que hablaba poco, observaba mucho, pero tenía una inteligencia futbolística fuera de lo normal, que nunca terminó por asentarlo en los mejores clubes de Inglaterra. Su madre controlaba su educación y evitaban exponerlo mediáticamente, quizás por eso, es muy discreto en entrevistas y redes sociales, aunque su talento es trabajado.

Olise dedica mucho tiempo a practicar movimientos en situaciones que podría encontrar en un encuentro y que, en cada entrenamiento, siempre quiere ganar a toda cosa. Cuando le preguntaron durante el reconocimiento médico, al mostrarle una foto del trofeo de la Champions League, si “vas a ganar esto”, respondió: “Sí, ese es el plan”. Hasta ahora, no ha podido ser, aunque su meta está en la Copa del Mundo. Hoy por hoy, es el mejor futbolista de Francia.

Michael Olise lleva dos temporadas en el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images) / picture alliance

Mbappé está un peldaño detrás de él. Hoy, Olise no se ha perdido un solo partido por lesión desde que llegó al Bayern Múnich y anda en plena forma para el Mundial.

Un dato. Según L’Equipe’ el atacante francés usa con frecuencia Nike, pero no tiene ningún contrato con la marca por deseo personal. Una de sus ‘manías’ es que los chimpunes suelen ser del mismo color que la equipación con la que juegue ese partido. También destaca por usar zapatillas antiguas o de coleccionista, es decir, aquellas que han dejado de fabricarse.

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