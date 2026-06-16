Por Raúl Castillo

Para muchos, la vida de Michael Olise es una incógnita. Tiene 4.7 millones de seguidores en Instagram y apenas sigue a 23 personas en la red social: una de ellas es Jamal Musiala, su compañero en el Bayern Múnich e inferiores en el Chelsea. De padre nigeriano y madre argelina, muchas personas creen que Olise es una persona cerrada y aburrida al taparse todo el rostro, pero sus colegas alegan que tiene sentido del humor, aunque sea muy seco.

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