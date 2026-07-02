Olise lleva cinco asistencias en cuatro partidos en el Mundial 2026 (AFP).
Olise lleva cinco asistencias en cuatro partidos en el Mundial 2026 (AFP).
Por José Antonio Bragayrac

Su acleración supersónica combina muy bien con sus gambetas. Michael Olise es una de las máximas figuras de la selección de Francia y el máximo asistidor del Mundial 2026 con cinco pases de gol en cuatro partidos. Brilla por su productividad, pero también por su poco convencional manera de moverse dentro del campo. Digamos que baila, si se entiende por bailar a la ejecución de movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies siguiendo un ritmo que a la vez es estético. Olise hace todo eso. Es como un Ronaldinho 3.0: un deleite para la vista con eficiencia absoluta.