Su acleración supersónica combina muy bien con sus gambetas. Michael Olise es una de las máximas figuras de la selección de Francia y el máximo asistidor del Mundial 2026 con cinco pases de gol en cuatro partidos. Brilla por su productividad, pero también por su poco convencional manera de moverse dentro del campo. Digamos que baila, si se entiende por bailar a la ejecución de movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies siguiendo un ritmo que a la vez es estético. Olise hace todo eso. Es como un Ronaldinho 3.0: un deleite para la vista con eficiencia absoluta.

“Cuando era pequeño, siempre hacía saltos así antes de las actuaciones. Es una forma de generar autoconfianza: ‘¡Puedo saltar altísimo, soy una máquina, vamos allá!’”, contaba a L’Equipe al ser consultado de sus curiosos saltos y giros tanto en el calentamiento como durante el partido. La clave es esa: la confianza.

Olha o treinamento do Olise para jogar em zona de pressão….. pic.twitter.com/yapZy7nTiW — Opinião Celeste (@opiniaoceleste) July 2, 2026

En la misma revista, el reconocido bailarín de ballet Francois Alu analizó su estabilidad poco común para una persona que no es bailarín profesional: “Está perfectamente erguido, perfectamente alineado, eso es realmente de primer nivel.” Lo cierto es que sus movimientos no son inhatos. Los entrena y mucho.

En redes sociales ya hay videos de su forma de entrenar, asistido hasta por tres personas para devolver la pelota y a la vez hacer el giro de piernas. Su forma de jugar en el campo además, es absolutamente opuesta a su manera de ser: fuera de la cancha es discreto, poco social y dificilmente se le ve riendo.

Es un jugador poco convencional 24/7. Un detalle no menor está en sus chimpunes. No tiene contrato millonario que lo obliga a usar una marca determinada. Usa lo que quiere, lo que le acomoda. Olise juega habitualmente con Nike Hypervenom Phantom III,un modelo descatalogado desde 2018. No porque Nike le pague, solo por placer.

Así de poco convencional es.

Y en el Mundial 2026 le dicen aura.

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