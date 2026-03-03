La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y los amantes del fútbol se prepararan para vivir la emoción de principio a fin. Serán 48 selecciones que competirán en 104 partidos, un récord sin precedentes. Y para sumarnos a la fiesta, El Comercio lanza la Calculadora del Mundial 2026, un espacio lúdico donde podrás simular los resultados de todos los partidos de este evento.
A la Calculadora del Munidal 2026 le puedes dar click aquí. Te ofrece la posibilidad de realizar tus pronósticos y predicciones de tus equipos favoritos. Sea Argentina, Francia, España, Brasil o Alemania, podrás colocar los resultados desde fase de grupos hasta las rondas finales. Y, claro está, elegir al próximo campeón del mundo.
Para hacerlo, solo tienes que ingresar aquí, colocar los resultados y dejar volar tu imaginación. Si te equivocaste, puedes volver atrás y corregir tus pronóstico. La tabla se irá actualizando con los clasificados a las siguientes rondas. Anímate y juega con la Calculadora del Mundial 2026.