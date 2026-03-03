Por Redacción EC

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y los amantes del fútbol se prepararan para vivir la emoción de principio a fin. Serán 48 selecciones que competirán en 104 partidos, un récord sin precedentes. Y para sumarnos a la fiesta, El Comercio lanza la Calculadora del Mundial 2026, un espacio lúdico donde podrás simular los resultados de todos los partidos de este evento.

A la . Te ofrece la posibilidad de realizar tus pronósticos y predicciones de tus equipos favoritos. Sea Argentina, Francia, España, Brasil o Alemania, podrás colocar los resultados desde fase de grupos hasta las rondas finales. Y, claro está, elegir al próximo campeón del mundo.

LOS ANGELES, USA, NOVEMBER 11, 2025: FIFA World Cup in 2026 background, official football ball and logo of World cup in United States, Mexico and Canada

Para hacerlo, solo tienes que ingresar aquí, colocar los resultados y dejar volar tu imaginación. Si te equivocaste, puedes volver atrás y corregir tus pronóstico. La tabla se irá actualizando con los clasificados a las siguientes rondas. Anímate y juega con la Calculadora del Mundial 2026.

