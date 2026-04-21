Con el Mundial más grande de la historia cada vez más cerca, seguir el calendario completo se vuelve clave para no perderse ningún detalle. El especial interactivo de El Comercio sobre el fixture de la Copa del Mundo 2026 se posiciona como una de las guías más completas para los hinchas.

Un especial completo para seguir el Mundial 2026

El especial reúne el fixture completo del torneo con fechas, horarios, sedes y grupos, permitiendo conocer cuándo y dónde juegan las selecciones en cada jornada.

La Copa del Mundo 2026 será histórica: contará con 48 selecciones y 104 partidos, distribuidos en tres países anfitriones como Estados Unidos, México y Canadá.

Fixture detallado: grupos, partidos y sedes

Uno de los puntos más destacados del especial es que permite revisar el calendario por grupos, con partidos distribuidos desde la jornada inaugural.

Por ejemplo, el torneo comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, marcando el inicio de una fase de grupos que tendrá 72 encuentros.

Además, el usuario puede identificar rápidamente sedes icónicas como Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York o Toronto, donde se disputarán los encuentros del campeonato.

Ideal para planificar cómo ver el Mundial

Este tipo de contenido no solo sirve para informarse, sino también para organizar la agenda: desde saber qué partidos ver hasta planificar horarios según el país.

El especial permite tener una visión clara del desarrollo del torneo, desde la fase de grupos hasta la final, programada para el 19 de julio de 2026.

Una herramienta clave para los hinchas

En un Mundial con más equipos, más sedes y más partidos que nunca, contar con un fixture detallado es fundamental.

Por eso, el especial de El Comercio se convierte en una referencia obligatoria para seguir la Copa del Mundo 2026 de principio a fin, con toda la información organizada en un solo lugar.