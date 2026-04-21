Resumen

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El especial del El Comercio ofrece una guía clara y completa del Copa Mundial de la FIFA 2026, con fixture, sedes y horarios para seguir cada partido sin perderse ningún detalle del torneo.
El especial del El Comercio ofrece una guía clara y completa del Copa Mundial de la FIFA 2026, con fixture, sedes y horarios para seguir cada partido sin perderse ningún detalle del torneo.
Por Redacción EC

Con el Mundial más grande de la historia cada vez más cerca, seguir el calendario completo se vuelve clave para no perderse ningún detalle. El especial interactivo de El Comercio sobre el fixture de la Copa del Mundo 2026 se posiciona como una de las guías más completas para los hinchas.

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