Resumen

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Motorola sale a la cancha con el lanzamiento en Perú de la nueva FIFA World Cup 26 Collection.
Motorola sale a la cancha con el lanzamiento en Perú de la nueva FIFA World Cup 26 Collection.
Por Redacción EC

Motorola presentó hoy dos nuevos dispositivos que inauguraron una nueva colección de la marca: FIFA World Cup 26™ Collection. Los nuevos equipos fueron diseñados para llevar el espíritu, la energía y la unidad global del torneo a las manos de los aficionados, los jugadores y los creadores.

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