Motorola sale a la cancha con el lanzamiento en Perú de la nueva FIFA World Cup 26 Collection.

Motorola presentó hoy dos nuevos dispositivos que inauguraron una nueva colección de la marca: FIFA World Cup 26™ Collection. Los nuevos equipos fueron diseñados para llevar el espíritu, la energía y la unidad global del torneo a las manos de los aficionados, los jugadores y los creadores.

Como socio oficial de smartphones de la FIFA World Cup 2026™, la colección incluye para América Latina el motorola razr fold y el motorola edge 70 fusion, ambos con refinados detalles chapados en oro de 24 quilates que fusionan un diseño premium, tecnología de vanguardia y la cultura del fútbol.

motorola razr fold FIFA World Cup 26™ Collection

La FIFA World Cup 26™ Collection presenta un nuevo y audaz diseño para la gama plegable de Motorola con el razr fold FIFA World Cup 26™ Collection, que combina un estilo inspirado en el torneo y una artesanía premium. Su cubierta posterior presenta un patrón de puntos en relieve inspirado en las texturas y los materiales del juego, lo que añade una riqueza táctil que mejora el agarre y crea un efecto visual dinámico.

En el centro del diseño se encuentra el logotipo oficial de la FIFA World Cup 26™, elaborado con materiales de primera calidad y acabado con un baño de oro de 24 quilates. Es un detalle que eleva el dispositivo de un simple smartphone a un recuerdo, algo que los aficionados pueden conservar mucho después del silbato final.

Más allá de su diseño icónico, el razr fold está pensado para los aficionados que quieren estar cerca de cada momento del partido. La pantalla externa de 6,6 pulgadas ofrece la facilidad de un smartphone familiar para obtener actualizaciones rápidas y resultados en directo, mientras que al desplegarse se convierte en una pantalla LTPO 2K de 8,1 pulgadas ideal para ver los momentos más destacados de los partidos y seguir el torneo sobre la marcha.

motorola edge 70 fusion FIFA World Cup 26™ Collection

Este dispositivo presenta un estilo audaz y un rendimiento potente inspirado en la velocidad y la intensidad del fútbol moderno, que cobra vida gracias a una cubierta posterior con un exquisito acabado inspirado en el cuero que recuerda la textura icónica de un balón de fútbol, convirtiendo el elemento más reconocible de este deporte en algo que puedes llevar contigo todos los días. Al igual que en el razr fold, el chapado en oro de 24 quilates se puede ver en los detalles del logo de la M estilizada y FIFA World Cup 26, lo que crea una identidad premium cohesiva en toda la gama.

Para complementar el diseño exclusivo, el motorola edge 70 fusion ofrece una experiencia de última generación. Con un impecable diseño curvo cuádruple, es el primer smartphone del mundo que cuenta con un sensor Sony LYTIA 710 y la primera pantalla de diseño curvo cuádruple de 144 Hz con Pantone Validated™ Color. Junto con una durabilidad de primera categoría y funciones basadas en la inteligencia artificial que mejoran el uso diario, ofrece una experiencia de smartphone potente y moderna, pensada tanto para los aficionados como para la vida cotidiana.

SOBRE EL AUTOR