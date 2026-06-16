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Neymar entrenó en cancha e ilusiona a Brasil: ¿está listo para jugar ante Haití? (Foto: CBF)
Neymar entrenó en cancha e ilusiona a Brasil: ¿está listo para jugar ante Haití? (Foto: CBF)
Por Redacción EC

Neymar volvió a pisar una cancha de fútbol y encendió la ilusión de Brasil a pocos días de su próximo partido en el Mundial 2026. El delantero, que arrastra una lesión en el gemelo derecho desde hace un mes, fue la principal novedad del entrenamiento de la ‘Canarinha’ al realizar trabajos por separado en Estados Unidos.

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