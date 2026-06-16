Neymar volvió a pisar una cancha de fútbol y encendió la ilusión de Brasil a pocos días de su próximo partido en el Mundial 2026. El delantero, que arrastra una lesión en el gemelo derecho desde hace un mes, fue la principal novedad del entrenamiento de la ‘Canarinha’ al realizar trabajos por separado en Estados Unidos.

Según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el atacante “dio un paso más en su proceso de recuperación” al ingresar por primera vez al campo del Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey, donde el equipo dirigido por Carlo Ancelotti viene trabajando durante la Copa del Mundo.

Durante la sesión, Neymar realizó sus primeras carreras y conversó con un integrante del comando técnico brasileño. Las imágenes fueron difundidas por la CBF y mostraron al futbolista del Santos avanzando en su recuperación.

Na transição física realizada nesta terça-feira, Neymar iniciou os trabalhos de corrida no gramado usando tênis e sob supervisão da comissão médica da Seleção Brasileira.



Em parte da atividade, o camisa 10 também utilizou chuteiras e realizou exercícios específicos com bola de… pic.twitter.com/nm6eY592gN — Lucas Barros (@lucasdsbarros) June 16, 2026

El ‘10’ sufrió la lesión el pasado 17 de mayo durante un partido con Santos en el Brasileirao, justo un día antes de que Ancelotti anunciara la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026. En un inicio se habló de un edema, pero los exámenes posteriores confirmaron una lesión muscular de grado II.

De momento, el delantero continúa siendo duda para el partido ante Haití por la segunda fecha del Grupo C. Neymar ha realizado sesiones de fisioterapia y trabajos en gimnasio, aunque todavía necesita completar su recuperación antes de volver a competir.

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