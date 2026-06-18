Neymar quedó descartado para el próximo partido de Brasil en el Mundial 2026 debido a que continuará con su proceso de recuperación de la lesión muscular que arrastra. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que el delantero no estará disponible ante Haití y tampoco viajará a Filadelfia, sede del encuentro.

El atacante permanecerá en Nueva Jersey para continuar con su recuperación en las instalaciones del hotel The Ridge y el centro de entrenamiento Columbia Park. Según informó la CBF, la decisión busca que el futbolista pueda completar esta etapa final bajo un trabajo controlado.

La ausencia de Neymar representa un cambio en el plan inicial del comando técnico encabezado por Carlo Ancelotti. La idea era que el delantero fuera incorporándose de manera progresiva a los entrenamientos con el grupo para recuperar ritmo competitivo.

Neymar seguirá con su recuperación y no viajará con Brasil para enfrentar a Haití.

El jugador del Santos tuvo sus primeras apariciones en campo durante esta semana y el martes realizó trabajos físicos por primera vez. Además, el miércoles participó del calentamiento junto a sus compañeros, aunque mantiene una carga de trabajo distinta al resto del plantel.

Tras perderse el debut ante Haití, la presencia de Neymar frente a Escocia, programado para el 24 de junio, todavía está en duda. Su evolución en las próximas sesiones será clave para definir si puede sumar minutos o si Brasil lo reservará para la siguiente fase del torneo.

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