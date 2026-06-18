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Neymar es baja con Brasil ante Haití por lesión: ¿cuándo volverá a jugar? (Foto: Getty Images)
Neymar es baja con Brasil ante Haití por lesión: ¿cuándo volverá a jugar? (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Neymar quedó descartado para el próximo partido de Brasil en el Mundial 2026 debido a que continuará con su proceso de recuperación de la lesión muscular que arrastra. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que el delantero no estará disponible ante Haití y tampoco viajará a Filadelfia, sede del encuentro.

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