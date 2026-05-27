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¡Tremendo crack! Neymar sorprende al llegar en helicóptero privado a la concentración de Brasil | VIDEO
¡Tremendo crack! Neymar sorprende al llegar en helicóptero privado a la concentración de Brasil | VIDEO
Por Redacción EC

Neymar volvió a ser noticia, esta vez lejos de las canchas. El atacante brasileño llegó a la concentración de la selección de Brasil a bordo de su helicóptero privado y causó sorepresa en Granja Comary, donde el equipo ya trabaja pensando en el Mundial 2026.

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