¡Tremendo crack! Neymar sorprende al llegar en helicóptero privado a la concentración de Brasil | VIDEO

Neymar volvió a ser noticia, esta vez lejos de las canchas. El atacante brasileño llegó a la concentración de la selección de Brasil a bordo de su helicóptero privado y causó sorepresa en Granja Comary, donde el equipo ya trabaja pensando en el Mundial 2026.
El delantero de Santos apareció en el predio acompañado de un fuerte despliegue de seguridad y rápidamente captó la atención de hinchas, periodistas y hasta de sus propios compañeros. Fiel a su estilo, el brasileño convirtió su arribo en un verdadero show lleno de lujos y expectativa.
La llegada de Neymar se produce además en medio de algunas dudas sobre su estado físico. El atacante arrastra molestias musculares en la pantorrilla y será evaluado por el cuerpo médico de la ‘Canarinha’ para determinar cómo seguirá su recuperación en los próximos días.
Pese a ello, Carlo Ancelotti y todo Brasil esperan contar con él para la Copa del Mundo. Neymar apunta a disputar su cuarto Mundial y llega como una de las grandes figuras del plantel que buscará volver a conquistar el título más importante del fútbol.
Como se sabe, Brasil debuta en el Grupo C del Mundial 2026 el 13 de junio ante Marruecos. Luego, enfrentará el 19 a Haití y cerrará la fase de grupos el 24 ante Escocia.
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